BCE, Villeroy vede impatto "moderato" dei dazi sull'inflazione

(Teleborsa) - L'impatto dei dazi
sull'inflazione europea è pressoché "moderato
" ed si prevede che anche l'inasprimento delle tensioni commerciali non avrà impatti significativi
sulle prospettive di inflazione
dell'Area Euro. Lo ha affermato Francois Villeroy de Galhau
, governatore della Banque de France e membro del Consiglio direttivo della BCE in una intervista rilasciata a Bloomberg TV, a Davos."Dovremmo valutare
tutti gli effetti di eventuali dazi aggiuntivi
", ha spiegato Villeroy, ammettendo che "potrebbero esserci effetti inflazionistici diretti limitati
, ma potrebbe anche verificarsi un apprezzamento dell'euro, che gioca nella direzione opposta".
La questione inflazione è tornata alla ribalta in seguito ai dazi e contro-dazi minacciati da Trump e dalla UE a causa della contesta sulla Groenlandia. Ma l'inflazione dell'Area Euro
, stando agli ultimi dati usciti, si mantiene al di sotto del target del 2%
e questo ha traquilizzato i responsabili della politica monetaria, che in autunno hanno confermato tassi d'interesse fermi sull'attuale livello, tanto più che la crescita sembra stia accelerando. Villeroy,
che è fra i membri più favorevoli ad una politica accomodante, ha comunque ribadito che la BCE dovrebbe rimanere flessibile in un contesto di elevata incertezza globale
. "Siamo in una buona posizione, ma sottolineo ancora una volta che dovremmo essere agili e pragmatici.
- ha sottolineato - Ci sono rischi al ribasso sull'inflazione che rimangono almeno altrettanto significativi di quelli al rialzo".
Il banchiere ha respinto ile preoccupazioni su una deviazione più pronunciata dei prezzi
dall'obiettivo del 2% quest'anno e il prossimo, prima di tornare al 2% nel 2028, e0d ha affermato "se ci dovesse essere una deviazione più significativa e duratura, ci adatteremmo. Ma al momento non ci siamo".