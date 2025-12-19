Transizione energetica, Eniverse e FuturaSun: nasce SunX

ENI

(Teleborsa) -andem perovskite-silicio per contribuire al percorso d: con questo obiettivoil Corporate Venture Builder di, eche opera nella produzione di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza, hanno costituitoche integra la tecnologia su materiali innovativi a Perovskite sviluppata internamente in Eni neglianni con l’esperienza di FuturaSun sul fotovoltaico tandem, maturata tramite Solertix, la propria start-up deep-tech fondata da ricercatori di fama internazionale, tra i primi in Europa a sviluppare celle a perovskite.Il capitale sociale di SunXT è detenuto al 56,1% da FuturaSun e al 43,9% da Eniverse. SunXT nasce per migliorare gli attuali moduli in silicio, offrendo maggiore efficienza, versatilità e competitività. La nuova architettura a 4 terminali accoppia un modulo a perovskite con un tradizionale modulo in silicio, massimizzando la conversione della luce solare in energia elettrica. I pannelli sono inoltre progettati e realizzati per catturare la luce solare da entrambe le superfici.La prima fase del piano di sviluppo di SunXT prevede la realizzazione di una linea pilota e successivamente uno scale-up industriale per la produzione di pannelli a 4 terminali da impiegare nei settori residenziale, commerciale e utility.Questa iniziativa è in linea con il Dual Innovation Model di Eni, finalizzato a trasformare il patrimonio tecnologico e le competenze dell’azienda in nuove opportunità di business attraverso partnership strategiche., Venture Strategy & Development Director di Eniverse, ha dichiarato: "Con SunXT, Eniverse compie un passo importante verso il futuro dell'energia solare. Investire in tecnologie d'avanguardia come la perovskite è un elemento chiave della strategia didecarbonizzazione di Eni. Questa iniziativa, in linea con le altre messe in campo da Eni su questo fronte, contribuisce a consolidare la nostra leadership tecnologica e a rendere l'energia solare più efficiente, accessibile e sostenibile".compiamo il salto definitivo dalla ricerca di laboratorio all'applicazione industriale. Questo passo non solo accelera l'innovazione, ma è essenziale per la nascita di una filiera fotovoltaica italiana, competitiva e all'avanguardia. Porteremo così sul mercato irisultati della ricerca di Solertix che ha realizzato i primi moduli a perovskite al mondo, con l’obiettivo di aumentare le prestazioni dei pannelli solari, ridurre il costo dell’energia, e abbassarne l’impatto ambientale”, ha affermatoCEO del GruppoFuturaSun.