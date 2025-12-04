I vendor scoprono il modello a canone e il B2B cambia volto

(Teleborsa) - In Italia cresce l’interesse per soluzioni di finanza operativa che consentono alle imprese di. Nei, sfiorando i 26 miliardi di euro, con un contributo rilevante del leasing operativo (fonte: Assilea). Parallelamente, il credito tradizionale mostra solo un recupero moderato: dopo mesi di contrazione,. In questo scenario,circa un quarto dei vendor più strutturati ha iniziato a proporre attivamente formule a canone ai propri clienti. È quanto rileva unoL’analisi mostra come il costo del capitale ancora elevato e una maggiore prudenza nel ricorso al debito stiano accelerando il passaggio dalla proprietà all’utilizzo. Il trend è coerente con lo scenario globale:. In questo contesto, la formula a canone è sempre più integrata dai vendor nelle offerte per superare l’esborso iniziale e semplificare l’adozione di soluzioni più complete. Le analisi sulindicano un impatto evidente nei settori medtech, IT, energia e hospitality, dove decisioni più rapide e ordini di maggior valore stanno diventando la norma.Per i vendor il vantaggio è commerciale: un investimento rilevante si trasforma in un costo mensile pianificabile, spostando la conversazione dal budget ai benefici operativi e facilitando la proposta di soluzioni più evolute. A questo si aggiunge un beneficio operativo altrettanto significativo:senza esporsi al rischio credito né gestire solleciti o attività amministrative, perché l’intera gestione contrattuale – durata, scadenze, amministrazione – viene trasferita al provider finanziario. Questo equilibrio sta portando sempre più vendor a integrare sistematicamente le formule a canone nei propri processi commerciali."La transizione dall’acquisto all’uso non è solo una scelta finanziaria, ma un cambiamento strutturale del modo in cui le imprese adottano tecnologie e soluzioni avanzate – spiega. – Per i vendor significa, mentre per i clienti diventa più semplice innovare senza appesantire i bilanci. È una trasformazione destinata a consolidarsi, guidata dalla necessità di modelli più leggeri, efficienti e sostenibili".