Export, Orsini: "Con dazi al 10% rischiamo di perdere 20 miliardi"

(Teleborsa) - "Con dazi al 10% nel 2026 rischiamo di perdere 20 miliardi di export e 118 mila posti di lavoro". È quanto afferma il, in un'intervista al Corriere della Sera. "Il fatto è che l'Italia non esporta solo prodotti di lusso, con una domanda poco sensibile al prezzo – prosegue – esportiamo soprattutto macchinari, mezzi di trasporto, pelletteria... non si può semplificare troppo». E spiega: "Se dicessi che sono sostenibili sottovaluterei l'impatto. Rappresentiamo la realtà in modo corretto: qui non si sta parlando di dazi al 10% ma al 23,5. Dobbiamo tenere conto infatti anche della svalutazione del dollaro, pari al 13,5% rispetto all'insediamento di Trump"."Rispondere ai dazi con altri dazi – sottolinea– significa avere un danno ancora maggiore. Dobbiamo trovare un equilibrio, come dicevo, non minacciando penalizzazioni ma promettendo vantaggi a fronte di una politica Usa ragionevole sulle tariffe. In ogni caso serve concentrarci comunque sugli Usa che sono un mercato prioritario e al contempo aprire nuovi mercati", ha concluso.