Legora de Feo confermato alla Presidenza di UNIPORT

(Teleborsa) - Pasquale Legora de Feo
è stato confermato alla Presidenza di UNIPORT
(Unione Nazionale Imprese Portuali) per i prossimi due anni.
A deciderlo, all’unanimità, è stata l’Assemblea privata delle aziende associate
, che operano nei maggiori scali italiani, con oltre 4.000 dipendenti e un fatturato aggregato di circa un miliardo di euro.
Legora de Feo, Presidente e Amministratore Delegato del terminal CO.NA.TE.CO e Soteco di Napoli, sarà supportato nel suo operato dal presidente vicario Fabrizio Zerbini
e dai vice presidenti Ignazio Messina, Vito Totorizzo, Edoardo Monzani, Alberto Casali.
Al termine dell’Assemblea privata, UNIPORT ha aperto le porte della nuova sede a rappresentanti del mondo politico, istituzionale e associativo del cluster logistico e portuale
per l’inaugurazione dei nuovi uffici, siti nel pieno centro della Capitale (in via Quattro Fontane), a pochi passi da piazza Barberini.
Il Presidente Legora ha ringraziato gli associati per l’attestazione di fiducia manifestata
con la piena conferma dell’incarico evidenziando: "l’intendimento di proseguire nei due anni del nuovo mandato, con la collaborazione di tutti i componenti degli organi associativi e il supporto di una struttura che abbiamo arricchito nel biennio trascorso, nel percorso di crescita della base associativa e di rafforzamento della rappresentatività di UNIPORT".
"Questi obiettivi", ha proseguito Legora, "sono alla base anche della scelta della nuova sede
, autonoma così da rendere più forte il senso di appartenenza delle imprese associate che intendiamo supportare tecnicamente in modo sempre più efficace e vicina alle sedi delle istituzioni, con le quali vogliamo proseguire un confronto costruttivo e collaborativo".
Legora ha annunciato la costituzione in UNIPORT di una Commissione tecnica "Crociere e passeggeri",
segmento di traffico di crescente rilievo.
All’Assemblea privata seguirà nel pomeriggio l’Assemblea Pubblica dell’Associazione che vedrà confrontarsi per la prima volta autorevoli rappresentanti delle forze politiche, delle istituzioni e del mondo associativo del settore logistico, marittimo portuale
sul progetto di riforma dell’ordinamento portuale e su altri argomenti prioritari per gli operatori del settore.
L’evento vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Ministro per la Protezione Civile
e Politiche del Mare Nello Musumeci
e del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi.