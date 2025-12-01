Unidata, Brunetti: nuovo piano riflette la complessità del mercato attuale

(Teleborsa) - "Il Piano Industriale aggiornato 2026 - 2028 segna una tappa fondamentale nel percorso di evoluzione di Unidata, un piano che riflette la complessità del mercato attuale,
caratterizzato da processi di aggregazione e da un'accelerazione senza precedenti nella domanda di servizi digitali avanzati. Lo dichiara Renato Brunetti, Presidente e CEO
di Unidata
, dopo che il CdA ha approvato
l'aggiornamento del Piano Industriale di Gruppo con estensione dei target al 2028.
"La trasformazione digitale è ormai il motore strutturale che garantisce competitività alle imprese e istituzioni - ha spiegato - Connettività ad altissima capacità, servizi cloud, cybersecurity e soluzioni ICT integrate rappresentano ora più che mai asset imprescindibili per l'innovazione. In questo contesto, lo slittamento dei target economico-finanziari dal 2027 al 2028 si inserisce come un adeguamento naturale
, volto a sostenere una crescita solida, sostenibile e coerente con la trasformazione del Gruppo in una TechCo".
"Siamo in una fase di rafforzamento del nostro percorso di business
e grazie alle nostre competenze siamo in grado di analizzare e comprendere come e dove sta evolvendo il mercato, promuovendo servizi ad alto valore aggiunto e guardando anche a una possibile crescita per linee esterne - ha detto Brunetti - La profonda competenza ingegneristica unitamente alla nostra cultura orientata all'eccellenza sono caratteristiche del nostro DNA che ci consentiranno, anche in futuro, di confermare il nostro ruolo di partner di riferimento nazionale per supportare le imprese nel loro percorso di crescita digitale con visione, qualità e affidabilità".