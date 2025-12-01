OPA Palingeo, il Panel di Borsa richiede a ICOP di alzare il prezzo di offerta

(Teleborsa) - Il Panel di Borsa Italiana
ha richiesto
a ICOP
di aumentare il prezzo di offerta
per Palingeo
da 6,0 a 6,61 euro per azione. La decisione è arrivata "considerata la struttura complessiva dell'operazione" e ritenuto che "una prudente valorizzazione del rapporto di scambio, sulla base degli andamenti del titolo Palingeo e del titolo ICOP, pure dal punto di vista delle diverse contestualizzazioni cronologiche", possa condurre alla rideterminazione del prezzo.
Gli analisti di Kepler Cheuvreux osservano che le azioni Palingeo sono state costantemente scambiate sopra i 6,00 euro dall'annuncio
dell'acquisizione e il prezzo di chiusura di venerdì scorso era di 6,62 euro.
La decisione del Panel fa seguito alla richiesta presentata da Indépendance AM il 30 ottobre
. L'investitore francese ha investito sia nell'IPO di Palingeo che in quella di ICOP e detiene ancora una partecipazione rispettivamente dell'8,5% e del 2,7% in Palingeo e ICOP (per un valore di circa 3,9 milioni di euro e 14,9 milioni di euro).
Kepler Cheuvreux ritiene che l'impatto della decisione
del Panel sia "trascurabile
", in quanto "il nuovo prezzo implica un deflusso di circa il 10% maggiore sul 39% del capitale sociale non detenuto da FLS Holding. Complessivamente, l'ulteriore esborso dovrebbe essere di circa 2,5 milioni di euro (pari allo 0,5% dell'attuale capitalizzazione di mercato di ICOP). L'operazione rimane accrescitiva e la sua solida logica industriale rimane intatta".
Il periodo di offerta
era già stato prorogato fino al 17 dicembre
per consentire al Panel di prendere una decisione. Al 28 novembre erano state offerte
circa 626.000 azioni, pari a circa il 23% del capitale sociale target e al 9% del capitale sociale totale di Palingeo.