Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 9/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,15%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 9.628,5. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 9.697,3. Il peggioramento del FTSE 100 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 9.600,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
