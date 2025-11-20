Milano 10:04
43.046 +0,92%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 10:04
9.566 +0,62%
Francoforte 10:04
23.397 +1,01%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 19/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 19/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Piccolo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Londra, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,64%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 9.448,1. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 9.748,3. Il peggioramento del FTSE 100 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 9.327,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```