Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 19/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Piccolo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Londra, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,64%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 9.448,1. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 9.748,3. Il peggioramento del FTSE 100 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 9.327,6.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)