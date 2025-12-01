Innovatec accentra la partecipazione del 32,45% in ESI

Innovatec

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha reso noto che, nell'ambito di unadi Gruppo, si è perfezionata la cessione in favore di Innovatec, dell'intera partecipazione detenuta dalla controllata Genkinn nel capitale sociale di, società quotata anch'essa sul mercato EGM. Genkinn è la subholding che aggrega le società del gruppo dedicate a efficienza energetica e produzione di energia pulita da fonti rinnovabili.Pertanto, per effetto della cessione, Innovatec risultaed è subentrata a pieno titolo a Genkinn in ogni diritto e obbligo inerente a tale partecipazione. Inoltre, sempre in quest'ottica, Innovatec ha anche acquistato da Genkinn l'intera partecipazione detenuta da quest'ultima in Innovatec Energy (pari al 51% del capitale sociale) e in Frisbi (pari al 30% del capitale sociale).