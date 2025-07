Moda: Urso convoca tavolo nazionale al Mimit

(Teleborsa) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per martedì 22 luglio, alle ore 11.30, a Palazzo Piacentini il Tavolo nazionale sul settoreNel corso della riunione verranno condivisisulle misure previste dal Piano Italia per la Moda e analizzati gli sviluppi relativi a ulteriori dossier, tra cui l’attuazione del regime di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), la proposta di una nuova norma a tutela della legalità e l’informativa sull’avvenuta estensione della Cassa Integrazione Salariale per le imprese artigiane del comparto.Interverranno- oltre ai rappresentanti dei Dicasteri coinvolti, della Conferenza delle Regioni e dell’ANCI - tutte le associazioni di categoria del comparto Moda più rappresentative a livello nazionale, tra cui Camera Nazionale della Moda Italiana, Fondazione Altagamma, Confindustria Moda, Confindustria Accessori Moda, Confartigianato, CNA Federmoda, Federazione Moda Italia, nonché le associazioni rappresentative della produzione e della distribuzione commerciale.“Accogliamo con grande favore l’annuncio della convocazione del Tavolo della Moda da parte del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il prossimo 22 luglio", così il Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio,una strategia di rilancio integrata di tutto il comparto che ha bisogno di un adeguato accompagnamento istituzionale nei tempi stretti imposti dai cambiamenti di scenario in atto".’ che punti al consolidamento di tutta la filiera, senza tralasciare alcuna componente, dalla produzione alla distribuzione commerciale al dettaglio. Investire nei negozi di moda significa investire nel futuro della nostra economia e delle nostre città. Per questo porteremo al MIMIT una serie di proposte concrete per rafforzare il commercio di prossimità, presidio fondamentale del Made in Italy e motore di occupazione, cultura e bellezza e, tra queste vogliamo evidenziare anche azioni a favore dei consumatori. Ringraziamo, quindi, il Ministero per il confronto che avremo sulle tematiche relative agli esercenti e al commercio di moda”.