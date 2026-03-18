Kasanova, Mimit: italiana Pamaf conferma acquisizione del gruppo

(Teleborsa) - L'italiana Pamaf, holding imprenditoriale guidata da Antonio Bernardo, ha confermato l’intenzione di acquisire il 100% delle azioni di Kasanova, azienda attiva nel settore dei casalinghi e degli articoli per la casa, con l’obiettivo di sostenere il rilancio aziendale.



Ne dà notizia il Mimit spiegando che l’operazione è stata confermata oggi durante il tavolo che si è tenuto al Mimit nel corso del quale Panaf ha ribadito l’impegno a portare a termine il percorso di rilancio aziendale. Secondo le condizioni indicate nell’offerta vincolante l’operazione consentirà a Kasanova di completare in tempi rapidi il percorso di risanamento già in essere e di avviare una nuova fase di ottimizzazione e modernizzazione della struttura del business, accompagnata anche da un piano di apertura di nuovi punti vendita.



Il Mimit ha evidenziato la rilevanza dell’operazione sottolineando positivamente la presenza di un player italiano disposto a investire con risorse concrete nel settore retail. Nel prendere atto di come il percorso di risanamento di Kasanova si sia avviato verso una conclusione favorevole, il Dicastero ha confermato che, in vista delle prossime scadenze, saranno programmati ulteriori incontri a livello istituzionale per approfondire nel dettaglio il piano, con particolare attenzione alla strategia industriale.



Il 21 aprile è previsto un nuovo incontro.

Condividi

```