Aeffe, Mimit: pervenute varie manifestazioni di interesse non vincolanti per rilancio

Aeffe

(Teleborsa) -dedicato alla situazione di, gruppo del fashion & luxury con sede principale a San Giovanni in Marignano (RN) e titolare di marchi storici quali Alberta Ferretti, Moschino e Pollini, a seguito dell'avvio della procedura di composizione negoziata della crisi e della procedura di licenziamento collettivo.Nel corso della riunione, l'azienda ha comunicato di aver ricevuto "da parte di soggetti qualificati, sia nazionali sia internazionali, con comprovata conoscenza del mercato di riferimento, e che verrà data priorità a quelle che prevedono il mantenimento dell'intero sito produttivo", si legge in una nota del Mimit. Si tratta di prime interlocuzioni, alle quali potrebbero aggiungersi ulteriori manifestazioni di interesse nelle prossime settimane.Aeffe ha anche indicato come, con un impegno ad un confronto fattivo con le parti sindacali finalizzato ad una possibile riduzione del numero degli esuberi inizialmente previsti.Ilha ribadito la, al fine di accompagnare in tempi brevi un percorso di rilancio industriale credibile e sostenibile, garantendo al contempo la massima tutela dei livelli occupazionali. Il prossimo incontro è stato convocato per il 28 aprile.