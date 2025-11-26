Milano 25-nov
42.699 0,00%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 25-nov
9.610 0,00%
Francoforte 25-nov
23.465 0,00%

Indice servizi Giappone (YoY) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Indice servizi Giappone (YoY) in settembre
Giappone, Indice servizi in settembre su base annuale (YoY) +2,7%, in calo rispetto al precedente +3,1% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```