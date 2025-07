Società quotate, buona capacità di adattamento ma peggiorano le PMI. Distribuzioni più caute

(Teleborsa) - Nel, il panorama delleha evidenziato unaa uno scenario economico in evoluzione, segnato dalla normalizzazione dei tassi d'interesse e da un contesto globale ancora incerto sul piano geopolitico. È quanto emerge dall'ultimo Bollettino Statistico delladedicato alle società quotate italiane nel 2024Pur con traiettorie differenziate tra i comparti, la redditività delle società quotate su Euronext Milan (EXM) si è mantenuta solida, spesso in miglioramento rispetto all'anno precedente, anche grazie a una maggiore efficienza operativa e alla tenuta dei margini, in particolare nel settore bancario e tra le società non finanziarie. Al contrario, si èquotate sul mercato EGM. Nel complesso, la leva finanziaria si è ridotta nella maggior parte dei settori, ad eccezione delle assicurazioni, rafforzando la sostenibilità delle strutture finanziarie. Questo percorso è stato favorito da, con payout generalmente stabili o moderati nei comparti orientati al rafforzamento patrimoniale, e più generosi laddove la solidità patrimoniale o la volontà di confermare la remunerazione agli azionisti lo ha reso opportuno.Nel 2024, le società di diritto italiano, escluse banche e assicurazioni, quotate sul mercato azionario principale EXM, hanno registrato, in crescita del 17,8% rispetto all'anno precedente. Questo risultato positivo è stato ottenuto nonostante un calo dell'EBIT di circa 1,3 miliardi di euro e un aumento degli oneri finanziari per circa 0,9 miliardi rispetto al 2023. A sostenere la performance sono stati principalmente l'incremento dei proventi finanziari, saliti di 1,6 miliardi di euro, e la significativa riduzione degli oneri netti straordinari, diminuiti di 6 miliardi. Il patrimonio netto ha registrato un aumento del 5,8%, attestandosi a 262,7 miliardi di euro alla fine del 2024, rispetto ai 248,3 miliardi dell'anno precedente.Il, rispetto al 9,6% del 2023, nonostante le persistenti pressioni sul fronte operativo. Dal punto di vista operativo, i margini mostrano un generale rafforzamento. L'EBITDA Margin ha raggiunto il 19,4%, in crescita rispetto al 18,5% del 2023 e al 14,6% del 2022, mentre il Net Margin si è attestato al 6,8%, in netto miglioramento rispetto al 5,4% dell'anno precedente., salito al 6,6% dal 5,4% del 2023 e il 3,9% del 2022, a indicare una capacità rafforzata di generare cassa operativa, elemento cruciale in un contesto di normalizzazione delle condizioni di finanziamento. Sul versante della struttura finanziaria, gli indici di indebitamento evidenziano un graduale miglioramento. Il Debt to Equity Ratio è sceso al 138,6%, in calo rispetto al 143,5% dell'anno precedente e ben al di sotto del 159,2% del 2022. Tale dinamica riflette sia l'aumento del patrimonio netto, sia una gestione più attenta della leva finanziaria. Anche l'indicatore Net Debt to EBITDA si mantiene sostanzialmente stabile al 324,4%, coerente con i livelli del 2023.Dal punto di vista dei multipli di mercato, si registra una, che si attesta a 13,2x, in calo rispetto al 15,0x del 2023. Tale dinamica riflette il rialzo degli utili, a fronte di una complessiva stabilità dei prezzi di borsa di questo comparto. Il Price/Book Ratio (P/B) resta stabile a 1,45x, in linea con il 2023 ma in crescita rispetto al 1,23x del 2022, suggerendo una continuità nella fiducia degli investitori nel valore prospettico delle imprese. Infine, le politiche di remunerazione degli azionisti risultano coerenti con il miglioramento della generazione di cassa, pur evidenziando una maggiore prudenza nella distribuzione. Il Dividend Yield si mantiene, infatti, su livelli elevati, al 4,2%, mentre il Dividend Payout Ratio scende al 56,0% dal 64,2% dell'anno precedente. Questo aggiustamento segnala la volontà delle imprese di bilanciare il ritorno agli azionisti con la necessità di rafforzare la struttura patrimoniale, in vista di possibili investimenti o shock esterni.Nel 2024, le banche di diritto italiano quotate sull'EXM hanno registrato, con un incremento dell'8,4% rispetto all'anno precedente. Questo risultato riflette principalmente la crescita degli interessi netti, aumentati di 2,9 miliardi di euro grazie al persistere di tassi di mercato sugli impieghi superiori rispetto alla media del decennio precedente. Il patrimonio netto ha evidenziato un aumento del 2,9%, raggiungendo i 197,3 miliardi di euro a fine 2024, rispetto ai 191,7miliardi di un anno prima. L'analisi dei principali indici di bilancio aggregati relativi alle banche italiane quotate evidenzia come nel 2024 si sia consolidata la tendenza di miglioramento della redditività già osservata nel 2023.In particolare, il Return on Equity (ROE) è salito dal 13,7% del 2023 al 14,4% del 2024. Il miglioramento della redditività può essere ricondotto a un duplice fattore: da un lato, un; dall'altro, un. Il Cost to Income Ratio, indicatore chiave dell'efficienza operativa, si è ridotto al 57,8% nel 2024, rispetto al 58,9% del 2023 e al 68,2% del 2022. Sul fronte della qualità del credito, i dati del 2024 mostrano un NPL Ratio in lieve aumento al 3,2%, rispetto al 3% dell'anno precedente.La buona dinamica della redditività e la solidità del settore hanno trovato. Il Price/Earnings Ratio (P/E) è cresciuto da 6,7x nel 2022 a 7,0x nel 2024, riflettendo una maggiore fiducia degli investitori nella sostenibilità degli utili nel medio termine. Al contempo, il Price/Book Ratio (P/B) ha registrato un incremento ancora più marcato, passando da 0,58x a 1,01x nellostesso periodo. Il 2024 ha rappresentato inoltre un anno particolarmente positivo anche sul fronte della remunerazione degli azionisti. Il Dividend Yield ha raggiunto il 7,8% a fine 2024, in significativo aumento rispetto al 6,5% registrato sia nel 2022 che nel 2023. Tale performance è stata resa possibile da un incremento del Dividend Payout Ratio, che ha toccato il 54,7% nel 2024 rispetto al 34,8% nel 2023, evidenziando la volontà delle banche di redistribuire una quota maggiore dei propri profitti in forma liquida, rafforzando così l'appeal dei titoli azionari del settore per gli investitori in ottica di income generation.Nel 2024, le società di diritto italiano quotate sul mercato azionario di crescita EGM hanno registrato, in diminuzione del 54,9% rispetto alla fine del 2023. Il calo è riconducibile principalmente all', cresciute di 70 milioni di euro, alla riduzione dei proventi finanziari, diminuiti di 81 milioni, e all'incremento degli oneri fiscali, saliti di 32 milioni. Tali dinamiche si sono verificate a fronte di un valore aggiunto rimasto sostanzialmente stabile. Nonostante la contrazione degli utili, il patrimonio netto è aumentato del 10%, raggiungendo i 5,3 miliardi di euro a fine 2024, rispetto ai 4,8 miliardi dell'anno precedente. Il Return on Equity (ROE) è sceso al 3,1%, in forte calo rispetto al 6,7% del 2023 e ben al di sotto del 10,9% registrato nel 2022.L'rispetto al 13,1% del 2023, e il Net Margin ha seguito un andamento analogo, scendendo all'1,7%, a testimonianza dell'erosione della redditività lungo tutta la catena del conto economico. Un segnale positivo proviene tuttavia dal Free Cash Flow Margin, salito al 4,8%, dopo il dato negativo del -1,0% registrato nel 2023. Questo miglioramento evidenzia una maggiore attenzione alla gestione della liquidità operativa, aspetto particolarmente rilevante per le imprese in fase di crescita e in un contesto di costo del capitale più elevato.Dal punto di vista della sostenibilità finanziaria, gli indicatori mostrano una certa tenuta, con segnali di miglioramento nel rapporto tra debito e capitale proprio. Il Debt to Equity Ratio è sceso al 61,2%, in miglioramento rispetto al 67,1% del 2023, suggerendo una più equilibrata struttura finanziaria. Tuttavia, l'indicatore Net Debt to EBITDA è aumentato al 192,2%, segnalando unaI multipli di mercato riflettono una certa. Il Price/Earnings Ratio (P/E) è più che raddoppiato, passando da 22,4x a 49,8x, effetto combinato della contrazione degli utili e della resilienza delle valutazioni di mercato. Tale livello indica un'elevata fiducia degli operatori in una futura ripresa degli utili. Il Price/Book Ratio (P/B) si mantiene invece stabile a 1,53x, suggerendo una valutazione in linea con la crescita del patrimonio netto. Infine, sul fronte della remunerazione agli azionisti, si osserva un deciso aumento del Dividend Payout Ratio, passato dal 32,0% al 77,7%, a fronte di un Dividend Yield che sale lievemente all'1,6%. Tale dinamica riflette la volontà delle società di mantenere le proprie politiche di distribuzione agli azionisti e supporta la tesi di un calo della redditività percepito nel complesso come transitorio.