Kraft Heinz nomina nuovo Ad Steve Cahillane, ex CEO di Kellanova

Kraft Heinz Company

(Teleborsa) -ha nominato, a partire dal. Cahillane entrerà inoltre a far parte del Cda e ricoprirà il ruolo di CEO di, a seguito della prevista separazione di Kraft Heinz in due società indipendenti quotate in borsa.L'attuale AD,, si dimetterà il 1° gennaio e ricoprirà il ruolo di consulente fino al 6 marzo 2026, per garantire una transizione fluida alla leadership.Cahillane è stato, precedentemente Kellogg Company, dall'ottobre 2017 fino all'acquisizione da parte di Mars dicembre 2025. Ha inoltre guidato la Kellogg attraverso la separazione del suo business di cereali in Nord America e il lancio di Kellanova, un colosso globale nel settore degli snack.Nell'ambito della transizione al vertice,, Vicepresidente del Cda di Kraft Heinz, che in precedenza ricopriva la carica di CEO di Kraft prima della fusione con Heinz, diventerà Presidente del Cda. Cahill continuerà a guidare il Comitato di Separazione del Consiglio, che ha guidato sin dalla sua costituzione all'inizio di quest'anno.continuerà a ricoprire la carica di Membro del Cda di Kraft Heinz.La società, inoltre, ha fatto sapere che il Consiglio avvierà una ricerca globale per un CEO che guidiA settembre 2025, seguito di un'attenta valutazione di potenziali transazioni strategiche, Kraft Heinz aveva annunciato la sua separazione in. La separazione, sostiene la società, "è progettata per massimizzare le capacità e i marchi di Kraft Heinz, riducendo al contempo la complessità, consentendo a entrambe le nuove società di impiegare le risorse in modo più efficace verso le rispettive priorità strategiche". Kraft Heinz prevede che la transazione si concluda nella