Riforma NCC, Muoviti Italia: bene proposta di legge Caroppo-Boscaini-Benigni

(Teleborsa) -- la rete trasversale di soggetti uniti dall’obiettivo di avviare una riforma profonda e strutturale della mobilità on-demand in Italia - "accoglie con interesse la proposta di legge presentata dai deputati, che interviene sulla legge n. 21 del 1992"Riteniamo sia un segnale positivo che il ParlamentoIn particolare, il movimento condivide l’intento di razionalizzare le competenze,— ad esempio attraverso la possibilità di ricevere prenotazioni durante un servizio già in corso, senza obbligo di rientro in rimessa. Positivo anche il riconoscimento del diritto di accesso alle ZTL su scala regionale, che va incontro alle esigenze di efficienza e continuità del servizio. Inoltre, ritiene condivisibile la previsione secondo cui il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possano avvenire anche al di fuori della regione che“Nel complesso,e siamo disponibili a offrire il nostro contributo per migliorare ulteriormente il testo in un’ottica di apertura, innovazione e sostenibilità – dichiara Andrea Giuricin, docente dell’Università Milano Bicocca ed esperto di trasporti nonché portavoce di Muoviti Italia - Il, contribuendo così a costruire una mobilità più equa, efficiente e competitiva per il nostro Paese”.Detto ciò,