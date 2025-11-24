Ue, via libera all’acquisizione delle attività diagnostiche di BD da parte di Waters Corporation

Waters Corporation

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del regolamento sulle concentrazioni, l’acquisizione da parte didelle attività didi(BD), entrambe statunitensi. L’operazione riguarda principalmente il settore delle soluzioni diagnostiche.Secondo Bruxelles, la transazione "", poiché le due società "non sono attive negli stessi mercati né in mercati verticalmente correlati".Per questo motivo, l’operazione è stata valutata attraverso laprevista per leche non incidono sulla concorrenza all’interno dell’Unione europea.