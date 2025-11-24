Milano 17:35
Ue, via libera all’acquisizione delle attività diagnostiche di BD da parte di Waters Corporation
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento sulle concentrazioni, l’acquisizione da parte di Waters Corporation delle attività di bioscienze e soluzioni diagnostiche di Becton, Dickinson and Company (BD), entrambe statunitensi. L’operazione riguarda principalmente il settore delle soluzioni diagnostiche.

Secondo Bruxelles, la transazione "non solleva preoccupazioni concorrenziali", poiché le due società "non sono attive negli stessi mercati né in mercati verticalmente correlati".

Per questo motivo, l’operazione è stata valutata attraverso la procedura semplificata prevista per le concentrazioni che non incidono sulla concorrenza all’interno dell’Unione europea.

