Cnpr forum: rapporti con il fisco, più dialogo e meno contenziosi

Fincantieri

(Teleborsa) - "Per le imprese sono state adottate una serie di misure che vanno anche nella direzione delladei rapporti sia per le imprese che per i lavoratori autonomi. Oggi c’è la possibilità di ragionare ex ante con l’amministrazione finanziaria ed evitare nuovi procedimenti accertativi a cui conseguono attività di contenzioso. Siamo intervenuti sullo '' introducendo un contraddittorio preventivo nel momento in cui l’vuole muovere delle contestazioni ai contribuenti deve emettere uno schema adatto che non è l’atto di accertamento ma dà modo ai contribuenti e ai professionisti che li assistono di avviare un’interlocuzione. In un momento particolarmente delicato come quello attuale se si introducono norme di carattere fiscale che vanno nella direzione di venire incontro alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese sicuramente ci sarà un effetto positivo per la crescita economica, per il Pil e per il Sistema Paese". Lo ha dichiarato, Viceministro dell’Economia e delle Finanze, nel corso del suo intervento a "" l’evento organizzato da ‘’ e introdotto dal direttore Alessandro Rossi (che si è svolto nella sala Trilussa della Cassa di previdenza dei Geometri, guidata da Diego Buono), cui è dedicato il, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca."È stata istituita unaper la valorizzazione del- ha sottolineato, sottosegretario al Mef -, con l’obiettivo di superare la frammentazione gestionale e garantire una governance unitaria. I beni dello Stato sono considerati una risorsa strategica per lo sviluppo economico, da rilanciare anche attraverso una revisione normativa e interventi nei settori dell’abitare, del social e silver housing, e degli studentati. La stabilità del governo ha rafforzato ladell’Italia, come dimostra il calo delloda 233 a meno di 90 punti, con previsioni di ulteriore riduzione, segnali di una maggiore fiducia da parte dei mercati".Diitaliane ha parlato, sottosegretario Ministero per le imprese e il made in Italy: "Attualmente, tra gli incentivi principali gestiti dal Ministero, spiccano Transizione 5.0 e Industria 4.0, per un valore complessivo di circa 13 miliardi di euro. Nonostante un avvio complesso a causa delle rigide direttive europee in materia di certificazione energetica, i risultati sono positivi. È in fase di registrazione presso la Corte dei conti il nuovo, atteso da anni, che punta a semplificare un sistema frammentato composto da circa 2.000 misure, di cui solo un terzo statali. L’obiettivo è razionalizzare e orientare gli incentivi verso transizione digitale, ecologica, innovazione e ricerca e sviluppo, garantendo maggiore efficacia e trasparenza"." per, direttore affari istituzionali Italia ed executive vicepresident di, sono le parole d’ordine: "Fincantieri promuove un modello industriale in cui innovazione tecnologica e valorizzazione del lavoro procedono insieme. Attraverso investimenti in robotica, intelligenza artificiale e automazione, punta a migliorare sicurezza, efficienza e attrattività dei cantieri. La formazione è centrale, come dimostra il progetto Maestri del Mare, volto a integrare competenze tecniche e digitali. Il Gruppo supporta anche le PMI della filiera con cui collabora, effettuando in Italia l’80% degli acquisti. Grazie a iniziative educative, linguistiche e multiculturali, in Italia e all’estero, Fincantieri si configura come un motore di crescita sostenibile e cittadinanza industriale".Nel corso del focus, condotto da, è stata registrata anche la partecipazione del banchiere: "Le piccole e medie imprese sono l’asse portante dell’economia italiana, quindi, bisogna avere un forte focus su di loro. In linea di massima le politiche europee tengono conto delle piccole e medie imprese ovviamente hanno più difficoltà ad accedere rispetto alle grandi ma sono convinto che debbano svolgere un ruolo fondamentale per trascinare tutta la filiera. Ci deve essere un impegno da parte delle grandi imprese che beneficiano di politiche europee a trascinare con sé tutto il tessuto industriale italiano".Il punto di vista dei professionisti è stato illustrato da, commercialista e revisore legale Odcec Bergamo: "L’Italia torna a essere un paese attrattivo per chi volesse investire e fare impresa. Occorre favorire il trend con misure adeguate che accolgano in maniera risolutiva le istanze degli imprenditori affinché si sentano supportati e incoraggiati ad avviare nuovi progetti sempre più competitivi".Le conclusioni sono state affidate aconsigliere dell’Istituto nazionale Esperti contabili: "Le semplificazioni introdotte con l’attuazione della legge delega 111 sono giudicate sbilanciate a favore del fisco e poco vantaggiose per i contribuenti. È ritenuta positiva l’elaborazione di un codice unico degli incentivi per razionalizzare un sistema frammentato. Si sottolinea infine la necessità di una riforma organica del settore dell’abitare, assente dagli anni ’70, per rilanciare l’edilizia residenziale pubblica e le agevolazioni per i privati".