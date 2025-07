Dazi, Gamberini (Legacoop): UE prosegua negoziato ma favorisca anche rivitalizzazione mercato interno

(Teleborsa) -ifficile dire se realmente definitivo e che comunque continua a produrre un dannoso stato di incertezza sui mercati internazionali, di un’imposizione di dazi al 30% alle esportazioni del nostro continente, è indispensabile che le istituzioni dell’Unione Europea proseguano il negoziato con sangue freddo e determinazione per giungere ad un accordo che scongiuri una guerra commerciale con gli USA; ma accanto a questo è necessario che favoriscano una rivitalizzazione del mercato interno, eliminando le barriere doganali che ne limitano la crescita, e che definiscano una strategia di reindustrializzazione attraverso interventi da finanziare con debito comune”. A dirlo è il presidente di Legacoop,con gli Stati Uniti per arrivare ad un accordo -prosegue Gamberini- deve comunque essere accompagnato dall’attivazione, da subito, di concrete misure di sostegno alle imprese delle filiere e dei settori più colpiti dall’imposizione delle tariffe, a partire dall’agroalimentare e dall’automotive.inoltre, perseguire con maggiore forza l’obiettivo di una“Non va inoltre dimenticato -sottolinea il presidente di Legacoopche potrebbe estendersi anche ad altre valute che seguono la divisa statunitense, allargando l’effetto negativo per il nostro export anche ad altri mercati”.Da una rilevazione effettuata in questi giorni su un campione rappresentativo della platea delle cooperative aderenti a Legacoop, emerge che il 30% si dichiara preoccupato per un potenziale incremento dei dazi sulle esportazioni verso il mercato statunitense, con punte del 45% per le cooperative del Centro Italia e del 57% per quelle del settore Agroalimentare. Inoltre, il 19% del campione vede il maggiore impatto dei dazi sull’acquisto delle materie prime. Per quanto riguarda le strategie per mitigare il possibile impatto dei dazi, solo il 3% delle aziende sta già pensando di adottare misure specifiche, come il cambio fornitori, la delocalizzazione o la diversificazione dei mercati. Un'ampia quota, pari al 39%, dichiara dise adotterà tali strategie, mentre la maggioranza, il 58%, non sta pianificando alcuna azione. Insomma, la preoccupazione non si è ancora tradotta in una diffusa pianificazione di contromisureconcrete: occorrono, perciò, politiche di sistema all’altezza di questa urgenza.-conclude Gamberini- che impone comune senso di