Eventi e scadenze: settimana del 14 luglio 2025

(Teleborsa) -- L'UE e i sei paesi dell'America centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama) si riuniranno a Bruxelles. La riunione ministeriale sarà presieduta da Kaja Kallas, alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e da Lars Løkke Rasmussen, ministro degli Affari esteri della Danimarca. Parteciperanno i ministri o i viceministri degli affari esteri dei sei paesi dell'America centrale- La presidenza danese presenterà il suo programma di lavoro e le sue priorità per il secondo semestre del 2025. Il Consiglio procederà inoltre a uno scambio di opinioni sulla situazione del mercato, in particolare a seguito della guerra della Russia contro l'Ucraina, e sull'approvvigionamento, la produzione e la sostenibilità delle proteine- I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sullo stato attuale delle relazioni commerciali UE-USA. Terranno inoltre un dibattito orientativo sulle relazioni commerciali UE-Cina. Infine, discuteranno dei negoziati commerciali in corso e dello status di vari accordi commerciali- KwaZulu-Natal - Quarta riunione dei Vice Ministri e dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20. Il 17 e il 18 parteciperanno Piero Cipollone, Membro del Comitato esecutivo della BCE e il ministro Giancarlo Giorgetti (da lunedì 14/07/2025 a venerdì 18/07/2025)10:00 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella incontra il Cancelliere federale austriaco, Christian Stocker10:00 -- Teatro Gerolamo, Milano - Evento di A2A, dedicato al Welfare durante il quale ci sarà una tavola rotonda alla quale parteciperanno il sindaco di Brescia Laura Castelletti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Presidente di A2A Roberto Tasca e l'Amministratore Delegato di A2A Renato Mazzoncini15:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo15:15 -- Palazzo della Cancelleria, Roma - Evento di presentazione del nuovo Comitato Scientifico di Enel Foundation. Partecipano, tra gli altri, i ministri Antonio Tajani e Anna Maria Bernini, Flavio Cattaneo, AD di Enel e Presidente di Enel Foundation17:00 -- Partecipazione di Piero Cipollone allo scambio di opinioni alla Commissione per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo a Bruxelles18:00 -- Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro Urso presiede la riunione con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria sull'ex Ilva. Presenti le amministrazioni nazionali e locali della Puglia coinvolte nella definizione dell'Accordo di Programma interistituzionale per la decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto- Regolamento BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio15:00 -- Appuntamento: Alberto Nagel, CEO di Mediobanca, terrà una presentazione al mercato via webcast/conference call- KwaZulu-Natal - Quarta riunione dei Vice Ministri e dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20. Il 17 e il 18 parteciperanno Piero Cipollone, Membro del Comitato esecutivo della BCE e il ministro Giancarlo Giorgetti (da lunedì 14/07/2025 a venerdì 18/07/2025)- Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario- Il Consiglio terrà uno scambio di opinioni sull'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, dopo un breve intervento in videoconferenza del ministro degli Affari esteri ucraino Andrii Sybiha. I ministri terranno quindi discussioni sulla Georgia, sulla situazione in Medio Oriente e sul tema "Mediterraneo 2025: il patto e la riforma dell'Unione per il Mediterraneo". Saranno inoltre informati in merito a temi di attualità, segnatamente le relazioni UE-CELAC, la Somalia, la Moldova, la Cina, il Giappone e la Libia- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio09:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo09:30 -- Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro Urso presiede la riunione con tutte le amministrazioni nazionali e locali della Puglia coinvolte, finalizzata alla definizione dell’Accordo di Programma interistituzionale per la decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto09:30 -- Auditorium della Tecnica, Roma - L'evento riunirà rappresentanti di primo piano delle istituzioni italiane ed europee, tra i quali, Emanuele Orsini (Presidente di Confindustria), Enrico Credendino (Capo di Stato Maggiore della Marina Militare), Stefano Laporta (Presidente ISPRA), Stefano Antonio Donnarumma (AD Ferrovie dello Stato Italiane), Biagio Mazzotta (Presidente FINCANTIERI), Edoardo Rixi (Vice ministro), il Ministro Musumeci e in video collegamento, Giorgia Meloni, Presidente del ConsiglioConsiglio11:00 -- Camera dei Deputati - L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali presenta la Relazione annuale con il bilancio dell''attività svolta nel 2024 e le prospettive future. Illustra la Relazione il Presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle associazioni dei consumatori11:00 -- Intervento introduttivo di Claudia Buch in occasione dell'audizione presso la Commissione per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo a Bruxelles11:00 -- Rapporto annuale ESRB 2024 (Comitato europeo di vigilanza sui rischi sistemici)14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Vittorio Rizzi.15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:15 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Cancelliere federale dell'Austria, Christian Stocker18:00 -- Camperio Business Park, Milano - Presentazione dell'Osservatorio Trimestrale sugli investimenti di Venture Capital in Italia, relativo al Q2 2025, realizzato da Italian Tech Alliance e Growth Capital- Regolamento Medio-Lungo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- Risultati di periodo: Q2 2025- KwaZulu-Natal - Quarta riunione dei Vice Ministri e dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20. Il 17 e il 18 parteciperanno Piero Cipollone, Membro del Comitato esecutivo della BCE e il ministro Giancarlo Giorgetti (da lunedì 14/07/2025 a venerdì 18/07/2025)- Palazzo dei Congressi, Roma - Il filo conduttore del Congresso sarà "Il coraggio della partecipazione – Responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l'Italia e l'Europa". Interverranno, tra gli altri, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, i ministri Tommaso Foti, Adolfo Urso e Marina Calderone, il Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea per la Coesione e le Riforme Raffaele Fitto, i Segretari Generali Cisl Daniela Fumarola e Cgil Maurizio Landini (da mercoledì 16/07/2025 a sabato 19/07/2025)- Beige Book- Conti finanziari09:00 -- Palazzo Madama - Evento promosso da MOST - il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile - e Fondazione centro studi economia della logistica e delle infrastrutture. Verranno illustrati i dati e le statistiche elaborati dall'Osservatorio Freight Insights di Most, per poi discutere sullo stato del settore della logistica e trasporti in Italia, sugli scenari futuri e sulle sfide da affrontare nei prossimi anni09:30 -- Camera dei Deputati - Evento organizzato da Confindustria in collaborazione con ENEA. Interverranno, tra gli altri, i Ministri Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso, Emanuele Orsini (Presidente Confindustria), Giorgio Graditi (Direttore Generale ENEA) e Aurelio Regina (Delegato del Presidente per l'energia, Confindustria)11:00 -- Salone degli Arazzi, Ministero delle Imprese e del Made in Italy - L'evento è promosso in occasione dell'avvio della terza e ultima sessione espositiva della mostra "Esporre innovazione: le fiere hub del Made in Italy", a cura di Aefi in collaborazione con gli associati, in corso fino al 30 luglio presso Palazzo Piacentini (sede MIMIT)11:00 -- Camera dei Deputati - Presentazione della Relazione annuale INPS. Saluti del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Illustra la Relazione il presidente dell'INPS, Gabriele Fava. Partecipa il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone11:00 -- Sala Koch, Palazzo Madama - Il presidente Giacomo Lasorella e il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni presenteranno il documento che illustra l'attività svolta e i programmi di lavoro dell'Autorità. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming11:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Presentazione dell'Osservatorio ECM Euronext Growth Milan 2025 di IRTOP Consulting organizzato in partnership con Grimaldi Alliance e Illimity Bank. Tra gli interventi, Giulio Centemero, Commissione Finanze Camera dei deputati, Barbara Lunghi, Head of Primary Market Borsa Italiana, Anna Lambiase, CEO IRTOP Consulting e Gianluigi Serafini, Equity Partner Grimaldi Alliance13:30 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo14:00 -- Roma, Agenzia ICE - Matteo Zoppas, Presidente dell'Agenzia ICE e Francesco Maria Chelli, Presidente dell'Istat presenteranno il Rapporto ICE 2024/25 e l'Annuario Istat-ICE 2025. Interverranno Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (TBC) e Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy14:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione del capo della polizia, prefetto Vittorio Pisani14:30 -- Confindustria, Sala Pininfarina, Roma - Evento organizzato da Confindustria e CRUI al quale parteciperanno, tra gli altri, Emanuele Orsini (Presidente Confindustria), Giovanna Iannantuoni (Presidente CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università), i ministri Adolfo Urso e Anna Maria Bernini, Roberto Tasca (Presidente A2A) e i Rettori del Politecnico di Torino, Università di Firenze, Politecnico di Milano e Sapienza Università di Roma17:00 -- EIEF (Istituto Einaudi per l'Economia e la Finanza), Roma - All'evento interverranno, Chiara Scotti (Vice Direttrice Generale, Banca d'Italia), Matteo Maggiori (Professore di Finanza, Stanford University) e Nathalie Tocci (Direttrice, Istituto Affari Internazionali)- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- KwaZulu-Natal - Quarta riunione dei Vice Ministri e dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20. Il 17 e il 18 parteciperanno Piero Cipollone, Membro del Comitato esecutivo della BCE e il ministro Giancarlo Giorgetti (da lunedì 14/07/2025 a venerdì 18/07/2025)- Palazzo dei Congressi, Roma - Il filo conduttore del Congresso sarà "Il coraggio della partecipazione – Responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l'Italia e l'Europa". Interverranno, tra gli altri, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, i ministri Tommaso Foti, Adolfo Urso e Marina Calderone, il Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea per la Coesione e le Riforme Raffaele Fitto, i Segretari Generali Cisl Daniela Fumarola e Cgil Maurizio Landini (da mercoledì 16/07/2025 a sabato 19/07/2025)- Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti parteciperà in videoconferenza alla Ministeriale G20/G7 (da giovedì 17/07/2025 a venerdì 18/07/2025)09:30 -- Confindustria , Roma - "Più mobilità più competitività - Strategie per un'Italia connessa, multimodale e sostenibile". All'assemblea interverranno, tra gli altri, il Presidente e il Direttore Generale di Federtrasporto Paolo Colombo e Aldo F. Bevilacqua, il Ministro Giancarlo Giorgetti, l'AD di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio, l'AD di Autostrade per l'Italia Arrigo Giana e il Viceministro Edoardo Rixi15:00 -- Le Commissioni riunite Affari costituzionali, Giustizia, Trasporti, Attività produttive, Politiche Ue della Camera e Affari costituzionali, Giustizia, Politiche Ue e Ambiente del Senato svolgono l'audizione della vicepresidente esecutiva della Commissione europea per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, Henna Virkkunen, sulle tematiche di sua competenza17:00 -- Aula Convegni del Senato - Le Commissioni riunite Esteri, Attività produttive, Politiche Ue della Camera, ed Esteri, Politiche UE e Industria del Senato svolgono l'audizione del Commissario europeo per il commercio, la sicurezza economica, le relazioni interistituzionali e la trasparenza, Maros Šefcovic, sulle tematiche di sua competenza- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio15:00 -- Appuntamento: Conferenza stampa online di presentazione dei risultati al 30 aprile 2025 e del piano industriale 2026-2027. Nella prima parte della conferenza il CEO di Sesa, Alessandro Fabbroni illustrerà i dati e il piano, oltre a tematiche quali prospettive di mercato, politiche di sostenibilità e di welfare ed M&A. La seconda parte sarà di Q&A con i media collegati- KwaZulu-Natal - Quarta riunione dei Vice Ministri e dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20. Il 17 e il 18 parteciperanno Piero Cipollone, Membro del Comitato esecutivo della BCE e il ministro Giancarlo Giorgetti (da lunedì 14/07/2025 a venerdì 18/07/2025)- Palazzo dei Congressi, Roma - Il filo conduttore del Congresso sarà "Il coraggio della partecipazione – Responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l'Italia e l'Europa". Interverranno, tra gli altri, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, i ministri Tommaso Foti, Adolfo Urso e Marina Calderone, il Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea per la Coesione e le Riforme Raffaele Fitto, i Segretari Generali Cisl Daniela Fumarola e Cgil Maurizio Landini (da mercoledì 16/07/2025 a sabato 19/07/2025)- Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti parteciperà in videoconferenza alla Ministeriale G20/G7 (da giovedì 17/07/2025 a venerdì 18/07/2025)- Spagna - Scope pubblica la revisione del merito di credito- I ministri ascolteranno una presentazione da parte della Commissione riguardante il suo primo pacchetto di proposte sul bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo successivo al 2027 (quadro finanziario pluriennale) e terranno un dibattito orientativo- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero09:30 -- Sala Auditorium del GSE, Roma - "Mai partiti, ma pronti a ripartire: il tempo dell'eolico off-shore in Italia è ora". Parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, delle imprese, delle università e delle associazioni ambientali, con interventi dedicati alle proposte operative per snellire l'iter autorizzativo, garantire sostenibilità e valorizzare la filiera nazionale. L'evento si concluderà con i saluti istituzionali del Presidente di ANEV, Simone Togni- Scadenza Futures su azioni e Opzioni- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale13:00 -- Assemblea: Assemblea straordinaria degli azionisti per la nomina di Antonio Filosa a Direttore Esecutivo (votazione)- Palazzo dei Congressi, Roma - Il filo conduttore del Congresso sarà "Il coraggio della partecipazione – Responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l'Italia e l'Europa". Interverranno, tra gli altri, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, i ministri Tommaso Foti, Adolfo Urso e Marina Calderone, il Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea per la Coesione e le Riforme Raffaele Fitto, i Segretari Generali Cisl Daniela Fumarola e Cgil Maurizio Landini (da mercoledì 16/07/2025 a sabato 19/07/2025)