Passaporto Digitale: Erion Textiles spinge per un modello condiviso tra aziende e consorzi

(Teleborsa) - Daluna piattaforma di raccolta dati che fornirà: dall’origine delle materie prime, alle quantità di contenuto riciclato, fino al loro grado di riparabilità e durabilità. Una sfida complessa soprattutto per le aziende che operano in settori con catene di fornitura globali e strutture decentralizzate, come quelle del tessile e dell’elettronica.Secondodedicato alle aziende del, affinché lo sviluppo e l’applicazione di questo tool sia efficace è prioritario un approccio di sistema strategico e collaborativo da parte di tutta la filiera:. Inoltre, serviranno infrastrutture digitali, standard comuni, investimenti tecnologici e una chiara definizione dei ruoli lungo la catena produttiva. Da un lato le imprese dovranno strutturarsi per raccogliere e condividere dati affidabili, dall’altro i Consorzi dovranno supportarle nel reperimento delle informazioni e nello sviluppo di sistemi robusti per le dichiarazioni dei dati richiesti.Questo è stato il tema al centro del webinar "" promosso perda Erion Textiles. All’incontro, moderato da, Direttore di EconomiaCircolare.com, sono intervenuti, Presidente di Erion Textiles,Policy Manager per European Branded Clothing Association (EBCA),, Director of Public Affairs di The Policy Hub,, Business Developer & Sales Manager, EZ Lab Blockchain Solutions,, Sustainability Manager di Save The Duck e, Founder & CEO di Rifò."Il Digital Product Passport rappresenta un'opportunità straordinaria per il settore tessile, ma la sua realizzazione richiede la presenza di un fronte comune" – ha sottolineato. "Gli elementi sul tavolo sono numerosi e complessi: dalla definizione tecnica, probabilmente basata su tecnologie blockchain per garantire l'immutabilità dei dati, alla creazione di infrastrutture digitali interoperabili. È fondamentale che. Infine, credo sia necessario che, a livello europeo, venga chiarito al più presto quali informazioni dovranno essere inserite nel DPP e che, in funzione di ciò, sia lasciato tempo alle aziende di adeguare i propri sistemi informatici".Per Erion Textiles – Consorzio dei Produttori per i Produttori aperto alla partecipazione di tutti i brand del settore e del quale fanno parte brand come, - è fondamentale, in primo luogo, eseguendo un monitoraggio degli atti delegati di settore attraverso il Forum Ecodesign europeo e l’analogo tavolo italiano, con un focus sulla definizione tecnica del DPP tessile e sui criteri di validazione dei dati. L'obiettivo è quello di anticipare le specificità normative per orientare le scelte tecnologiche delle aziende associate.Una volta definiti i confini normativi,, ovvero lavorare sulla creazione di sistemi di raccolta e gestione dati capaci di sfruttare le tecnologie blockchain per garantire l'immutabilità delle informazioni, la tracciabilità end-to-end e l’interoperabilità tra sistemi EPR esistenti. Sarà poi necessario, realizzando piattaforme digitali comuni che connettano produttori, terzisti e operatori del recupero, e che siano capaci di garantire trasparenza normativa senza compromettere la riservatezza commerciale. Servirà, infine, una formazione specialistica con programmi mirati a introdurre nuove figure professionali capaci di gestire efficacemente i nuovi obblighi informativi.Mentre l'industria della moda si interroga ancora sull'implementazione del Digital Product Passport, alcune aziende hanno scelto di passare dalla teoria alla pratica., sperimentando già oggi prototipi di DPP che dimostrano la concreta applicabilità di una tecnologia che punta alla sostenibilità."Un set importante di informazioni sui nostri prodotti sono ora consultabili dal cliente grazie a questo tool, che in origine era utilizzato per garantire solamente l’originalità dei nostri capi. – ha dichiaratoQuesta iniziativa rappresenta la nostra personale declinazione del Digital Product Passport. È lo strumento di connessione col cliente grazie al quale abbiamo iniziato a raccontare la storia di ogni capo, condividendo dettagli sulla produzione e i materiali utilizzati, le caratteristiche tecniche e le certificazioni.In questo primo anno abbiamo avuto decine di migliaia di accessi e contiamo di crescere ancora"."Noi abbiamo iniziato la nostra esperienza col Passaporto Digitale nel 2022. – ha dettoche ha costruito la propria identità sulla trasparenza e sull’economia circolar – Volevamo creare uno strumento per mostrare ai nostri clienti finali la tracciabilità della nostra filiera; per comunicare l’impatto positivo di ogni nostro prodotto in termini di risparmio di risorse e per aumentare la consapevolezza dei consumatori sulla creazione di un capo a chilometro zero. Il Passaporto Digitale ci aiuta, così, adi produrre abbigliamento".