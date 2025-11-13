TIM Enterprise, D'Angelo: "Vogliamo arricchire proposta per smart land"

(Teleborsa) - "TIM Enterprise
è la principale piattaforma ICT integrata in Italia, per le Pubbliche Amministrazioni e le grandi aziende e offre connettività evoluta, data center
di ultima generazione, cloud, cybersecurity e IoT
. Con un modello end to end garantiamo innovazione, sicurezza e sovranità dei dati". E' quanto dichiarato Francesco D’Angelo
, Senior Vice President of Central and Local Government Market di TIM Enterprise, nel corso della 42ª Assemblea Annuale ANCI a Bologna.
"Continuiamo ad arricchire la nostra proposta per le smart land
integrando le migliori tecnologie digitali con 5G e AI
per rendere le città più evolute e sostenibili, capaci di elaborare dati in tempo reale e supportare amministratori e cittadini. - ha proseguito il manager - Un esempio in questo ambito è la collaborazione per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026
, dove stiamo lavorando per realizzare infrastrutture digitali sicure e diffuse che favoriscano la trasformazione dei territori in vere e proprie smart land".
"La nostra visione è chiara: costruire un’infrastruttura solida, sostenibile e italiana
per potenziare l’autonomia digitale e la competitività del Paese", ha concluso D'Angelo.