TIM Enterprise, D'Angelo: "Vogliamo arricchire proposta per smart land"

(Teleborsa) - "è la principale piattaforma ICT integrata in Italia, per le Pubbliche Amministrazioni e le grandi aziende e offredi ultima generazione,. Con un modello end to end garantiamo innovazione, sicurezza e sovranità dei dati". E' quanto dichiarato, Senior Vice President of Central and Local Government Market di TIM Enterprise, nel corso della 42ª Assemblea Annuale ANCI a Bologna."Continuiamo adintegrando le migliori tecnologie digitali conper rendere le città più evolute e sostenibili, capaci di elaborare dati in tempo reale e supportare amministratori e cittadini. - ha proseguito il manager - Un esempio in questo ambito è la collaborazione per i, dove stiamo lavorando per realizzare infrastrutture digitali sicure e diffuse che favoriscano la trasformazione dei territori in vere e proprie smart land"."La nostra visione è chiara:per potenziare l’autonomia digitale e la competitività del Paese", ha concluso D'Angelo.