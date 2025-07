JPMorgan, utile in calo del 17% nel secondo trimestre. Bene trading e investment banking

JPMorgan Chase

(Teleborsa) -, una delle più grandi banche d'affari al mondo, ha chiuso ildel 2025 con undi 15 miliardi di dollari, in calo del 17%. Ilè stato di 45,7 miliardi di dollari, in calo del 10%. Ricavi e utili hanno superato le attese del mercato. Il margine di interesse netto è stato di 23,3 miliardi di dollari, in aumento del 2%. I ricavi non da interessi sono stati di 22,4 miliardi di dollari, in calo del 20%.L'è stato di 2,8 miliardi di dollari. Le rettifiche nette di 2,4 miliardi di dollari, principalmente nei Servizi per le Carte, sono aumentate di 179 milioni di dollari. L'accumulo di riserve nette di 439 milioni di dollari, principalmente nel settore Wholesale, è stato trainato dall'impatto dell'attività di prestito netto, ampiamente compensato da una minore importanza attribuita agli scenari avversi. Nell'anno precedente, l'accantonamento era stato di 3,1 miliardi di dollari, le rettifiche nette di 2,2 miliardi di dollari e l'accumulo di riserve nette di 821 milioni di dollari.L'utile netto della divisioneè stato di 6,7 miliardi di dollari, in aumento del 13%. Il fatturato netto è stato di 19,5 miliardi di dollari, in aumento del 9%.All'interno della divisione, il fatturato del settore Banking & Payments è stato di 9,2 miliardi di dollari, in aumento del 3%. I ricavi dell'sono stati di 2,7 miliardi di dollari, in aumento del 9%. Lesono state di 2,5 miliardi di dollari, in aumento del 7%, trainate dall'aumento delle commissioni di sottoscrizione del debito e di consulenza, parzialmente compensate dalla riduzione delle commissioni di sottoscrizione azionaria. I ricavi di Markets & Securities Services sono stati di 10,3 miliardi di dollari, in aumento del 15%. I ricavi disono stati di 8,9 miliardi di dollari, in aumento del 15%. I ricavi di Fixed Income Markets sono stati di 5,7 miliardi di dollari, in aumento del 14%, trainati dall'aumento dei ricavi in Valute e Mercati Emergenti, Tassi e Materie Prime, parzialmente compensati dalla riduzione dei ricavi nel Gruppo Prodotti Cartolarizzati e nel Finanziamento a Reddito Fisso. Equity Markets ha registrato un fatturato di 3,2 miliardi di dollari, in crescita del 15%, trainato principalmente dall'aumento dei ricavi in tutti i prodotti, in particolare nei derivati.- ha commentato il- Nel settore CIB, il fatturato dei mercati è salito a 8,9 miliardi di dollari e abbiamo supportato i clienti nell'affrontare le volatili condizioni di mercato all'inizio del trimestre. Nel frattempo, l'attività di IB è iniziata lentamente, ma ha acquisito slancio grazie al miglioramento del sentiment del mercato e le commissioni IB sono aumentate del 7% nel trimestre. Nel settore CCB, abbiamo aggiunto circa 500.000 nuovi conti correnti netti, che hanno favorito una crescita sequenziale dei saldi dei conti correnti. In AWM, le commissioni di gestione patrimoniale sono aumentate del 10% e abbiamo registrato una continua raccolta netta di patrimoni dei clienti di 80 miliardi di dollari, con patrimoni dei clienti che hanno superato i 6,4 trilioni di dollari"."L'nel trimestre - ha sostenuto Dimon - Il completamento della riforma fiscale e la potenziale deregolamentazione sono positivi per le prospettive economiche, tuttavia persistono rischi significativi, tra cui dazi e incertezza commerciale, peggioramento delle condizioni geopolitiche, elevati deficit fiscali e prezzi elevati delle attività. Come sempre, speriamo nel meglio, ma prepariamo l'azienda a un'ampia gamma di scenari".