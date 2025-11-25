Kohl's migliora la guidance per il secondo trimestre consecutivo

Kohl's

(Teleborsa) -, catena statunitense di grandi magazzini, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (terminato l'1 novembre) con unin calo del 2,8% su base annua, attestandosi a 3,4 miliardi di dollari, con un calo dell'1,7% delle. Ilin percentuale sul fatturato netto è stato del 39,6%, con un aumento di 51 punti base. L'è stato di 8 milioni di dollari, pari a 0,07 dollari per azione, e l'utile netto rettificato è stato di 11 milioni di dollari, pari a 0,10 dollari per azione rettificata. Questo dato si confronta con un utile netto di 22 milioni di dollari, pari a 0,20 dollari per azione, registrato nell'anno precedente."Siamo soddisfatti dei risultati del terzo trimestre di Kohl's, che segnano il- ha commentato il- Questi risultati riflettono direttamente i progressi che stiamo compiendo rispetto alle nostre iniziative per il 2025, rafforzando la nostra fiducia nel proseguire nella giusta direzione. Ci concentriamo sul consolidare questo slancio, mantenendo il nostro impegno a fornire prodotti di qualità, un valore aggiunto elevato e un'esperienza fluida ai nostri clienti in un contesto macroeconomico incerto".Per l', la società prevede: fatturato netto in calo dal 3,5% al 4% (rispetto alla precedente previsione di un calo tra il 5% e il 6%), fatturato comparabile in calo dal 2,5% al 3%, utile per azione rettificato compreso tra 1,25 e 1,45 dollari (rispetto al precedente intervallo di 50-80 centesimi per azione).