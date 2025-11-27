Legami, De Agostini rileva il 42% detenuto da fondo DeA Capital

(Teleborsa) -, gruppo diversificato controllato dalle famiglie Boroli e Drago, ha, rilevando l'intera partecipazione detenuta da Flexible Capital Fund, fondo gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR.Con l'ingresso di De Agostini nel capitale di Legami si definisce un. In seno al Consiglio di Amministrazione, De Agostini potrà designare due rappresentanti affiancando - tra gli altri - Alberto Fassi, fondatore e CEO di Legami, che mantiene la maggioranza del capitale e assicura la prosecuzione del progetto imprenditoriale e della visione strategica dell'azienda.Fondata nel 2003, Legami è oggi. Specializzata nell'ideazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti "happy shopping", Legami si distingue per aver costruito un universo creativo fondato su design, colore, emozione e storytelling. La società opera attraverso un modello distributivo multi-channel che integra wholesale, retail diretto ed e-commerce.Negli ultimi anni Legami ha registrato una crescita importante:. La presenza internazionale si è ampliata rapidamente, con distribuzione in oltre 70 Paesi, 10.000 rivenditori, più di 600 corner e un network retail diretto in continua espansione, oggi attivo in Italia, Francia e Spagna. Per il 2025 è previsto il superamento dei 300 milioni di euro di fatturato e l'apertura di ulteriori boutique, tra cui 16 in Francia e 5 in Spagna, per un totale di più di 150 negozi in gestione diretta.Come già realizzato nelle aziende partecipate in altri settori - editoria, lotterie, gaming, asset management, media e farmaceutica - De Agostini metterà a disposizione di Legami la propria esperienza industriale nel costruire e supportare gruppi leader nei rispettivi mercati,"È con grande soddisfazione che annunciamo questa operazione che rappresenta per De Agostini un ulteriore investimento strategico in un grande brand italiano - ha detto- Affianchiamo con entusiasmo Alberto Fassi e Massimo Dell'Acqua in questa nuova fase di sviluppo e siamo convinti che la nostra esperienza nel far crescere aziende di qualità, nel ruolo di azionista industriale di lungo periodo, potrà essere di grande beneficio per Legami, in particolare in questa fase di ingresso in nuovi mercati, consolidando la posizione di player di riferimento in stationery, happy shopping e nei lifestyle accessories di alto livello".