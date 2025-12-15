ACBC fra i premiati del Premio Giovani Imprese Altagamma

(Teleborsa) - ACBC
, azienda italiana di consulenza nel settore del fashion & lifestyle, si è aggiudicata il Premio Giovani Imprese Altagamma 2025 nella categoria Innovation
, grazie alla sua capacità di coniugare tecnologia, sostenibilità e design all’interno di un modello di business orientato all’impatto positivo.
Il Premio Giovani Imprese Altagamma
, giunto ormai alla sua nona edizione, è un riconoscimento che celebra i brand emergenti dell’alto di gamma capaci di distinguersi per visione, creatività e capacità di trasformare il futuro del Made in Italy. Sin dal 2015, la Fondazione Altagamma
– in collaborazione con Borsa Italiana, ELITE-Gruppo Euronext e SDA Bocconi School of Management – valorizza
le realtà che meglio interpretano i valori chiave del lusso italiano: qualità, innovazione e responsabilità
.
La proposta di ACBC si è distinta per autenticità, ricerca
e una visione che guarda a un futuro più responsabile
senza rinunciare all’eccellenza del prodotto.
Le aziende vincitrici entreranno per un anno a far parte del network Altagamma
, accedendo a un percorso esclusivo che comprende attività di formazione, mentorship, incontri di networking e consulenza strategica, con l’obiettivo di accelerarne la crescita e creare sinergie virtuose con i grandi brand dell’alto di gamma italiano.Gli altri vincitori
dell’edizione 2025 sono Francesco Murano e My Style Bags
per la Moda, SLALOM
per il Design, Paola Grande Gioielli
per la Gioielleria, Molino Pasini
per l’Alimentare, ICE Yachts
per la categoria Velocità (Nautica e Motori), Portrait Milano
per l’Hotellerie e Lávika
per il Wellness.
La selezione dei finalisti è stata affidata a una Giuria composta da quindici esperti e giornalisti
di riferimento del panorama creativo e culturale italiano, fra cui Stefania Lazzaroni,
Direttrice Generale di Altagamma; Barbara Lunghi,
Head of Primary Markets Italy, Borsa Italiana; Marta Testi,
AD di ELITE-Gruppo Euronext; Emanuela Prandelli, P
rofessoressa di SDA Bocconi School of Management. A decretare i vincitori di categoria, tra i finalisti individuati dalla Giuria, è stata la Presidenza Altagamma
, composta da Matteo Lunelli (Presidente Altagamma), Claudio Luti (Kartell), Sabina Belli (Pomellato), Claudio Domenicali (Ducati), Carlo Capasa (Camera Nazionale della Moda Italiana), Dario Rinero (HAWORTH Lifestyle), Aldo Melpignano (Egnazia Ospitalità Italiana), Giovanna Vitelli (Azimut|Benetti Group) e Maurizio Zanella (Ca’ del Bosco).