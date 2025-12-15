ACBC fra i premiati del Premio Giovani Imprese Altagamma

(Teleborsa) -, azienda italiana di consulenza nel settore del fashion & lifestyle, si è aggiudicata il, grazie alla sua capacità di coniugare tecnologia, sostenibilità e design all’interno di un modello di business orientato all’impatto positivo.Il, giunto ormai alla sua nona edizione, è un riconoscimento che celebra i brand emergenti dell’alto di gamma capaci di distinguersi per visione, creatività e capacità di trasformare il futuro del Made in Italy. Sin dal 2015, la– in collaborazione con Borsa Italiana, ELITE-Gruppo Euronext e SDA Bocconi School of Management –le realtà che meglio interpretano i valori chiave del lusso italiano:La proposta die una visione che guarda a unsenza rinunciare all’eccellenza del prodotto.Le, accedendo a un percorso esclusivo che comprende attività di formazione, mentorship, incontri di networking e consulenza strategica, con l’obiettivo di accelerarne la crescita e creare sinergie virtuose con i grandi brand dell’alto di gamma italiano.dell’edizione 2025 sonoper la Moda,per il Design,per la Gioielleria,per l’Alimentare,per la categoria Velocità (Nautica e Motori),per l’Hotellerie eper il Wellness.La selezione dei finalisti è stata affidata a unadi riferimento del panorama creativo e culturale italiano, fra cuiDirettrice Generale di Altagamma;Head of Primary Markets Italy, Borsa Italiana;AD di ELITE-Gruppo Euronext;rofessoressa di SDA Bocconi School of Management. A decretare i vincitori di categoria, tra i finalisti individuati dalla Giuria, è stata la, composta da Matteo Lunelli (Presidente Altagamma), Claudio Luti (Kartell), Sabina Belli (Pomellato), Claudio Domenicali (Ducati), Carlo Capasa (Camera Nazionale della Moda Italiana), Dario Rinero (HAWORTH Lifestyle), Aldo Melpignano (Egnazia Ospitalità Italiana), Giovanna Vitelli (Azimut|Benetti Group) e Maurizio Zanella (Ca’ del Bosco).