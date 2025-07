Xenia, proposta vincolante per acquistare rami alberghieri e incoming del Gruppo Italica Turismo

Xenia Hotellerie Solution

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, ha sottoscritto una, che - ad eccezione del ramo Bellamonte - è attualmente in Composizione Negoziata della Crisi.L'operazione prevede l'acquisto dei: Bellamonte di Predazzo (TN); Garden Area di Roma; Sighientu di Quartu Sant'Elena (CA) e La Tonnara di Bonagia di Valderice (TP) e del tour operator incoming Italica DMC specializzata in destinazioni come il Lago di Garda, il Trentino Alto Adige, la Sardegna e la Sicilia.Il Gruppo Italica, dallo scorso2025, ha avviato un piano di risanamento mediante una. In tale piano non rientra Bellamonte S.r.l. proprietaria dell'Hotel Bellamonte. Il closing è subordinato alle autorizzazioni del Tribunale competente e alle altre consuete condizioni sospensive proprie di questi contesti. Se dovessero confermarsi le condizioni per il closing, la definizione dell'operazione è prevista entro il prossimo autunno 2025.Nel 2023 i due rami d'azienda oggetto dell'operazione hanno realizzatoper 21,755 milioni di euro (dati da Bilanci d'esercizio), mentre nel 2024, su dati gestionali della proprietà, il fatturato si è attestato a circa. Per l'operazione Xenia utilizza linee di finanziamento già acquisite in precedenza.