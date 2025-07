Consiglio Ue: intesa sul 18esimo pacchetto di sanzioni alla Russia

(Teleborsa) - Il Consiglio Ue Affari generali ha adottato il, che include nuove e significative misure in ambito energetico, finanziario e commerciale. "Ora stringiamo il nodo alla Russia prendendo di mira le entrate energetiche, le esportazioni, l'elusione e la flotta ombra. Sotto la presidenza danese, l'Ue ha adottato il suo 18esimo pacchetto di sanzioni che aumenterà la pressione sulla Russia", ha annunciato su X ilCome emerso al termine del Coreper viene introdotto unche fisserà il prezzo del 15% in meno rispetto al prezzo medio di mercato del greggio russo: il prezzo sarà ridotto da 60 centesimi di dollaro Usa a circa 47,6 dollari al barile.Il 18esimo pacchetto di sanzioni Ue introduce poi une prevede l'L'attuale limitazione sul sistema diviene trasformato in un divieto totale, e l'elenco degli istituti bancari viene quasi raddoppiato inserendo altre 22 banche russe. Si limita poi ulteriormente l'accesso della Russia alle tecnologie a duplice uso/avanzate.Previsto unottenuti da petrolio greggio russo ottenuto in qualsiasi Paese terzo (ad eccezione di Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Svizzera). Questo mira a colmare una scappatoia che consente alla Russia esportazioni indirette di petrolio greggio utilizzato per scopi di raffinazione. È quindi previsto un divieto di transazione sul fondo russo per gli investimenti diretti, sui suoi investimenti e sugli istituti finanziari che li sostengono, per limitare ulteriormente l'accesso russo ai mercati finanziari globali e alla valuta estera.Tra leigurano anche undici entità che sono paesi terzi diversi dalla Russia (7 in Cina, di cui 3 a Hong Kong, e 4 in Turchia).