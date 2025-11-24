Cop30 approva all'unanimità il Global mutirao

(Teleborsa) - Laha approvato all'unanimità il, l'accordo politico che richiama alla tradizione locale dello sforzo comune per un obiettivo. Dopo due settimane di trattative e un giorno e una notte di lavoro sulle ultime bozze, i circa 200 Paesi presenti hanno trovato un'intesa. Tra questi non ci sono gli Stati Uniti che non hanno partecipato al summit.Lanon cita esplicitamente i combustibili fossili e non accoglie l'appello del presidente Lula e di oltre 80 Paesi per una roadmap su fossili e deforestazione, ma avvia nuovi nuovi processi per accelerare la transizione energetica, come il Global Implementation Accelerator e la Belém Mission to 1.5.Sulla finanza c'è l'impegno ae l'impegno a rendere la finanza climatica più prevedibile, accessibile e commisurata ai bisogni dei Paesi vulnerabili. Il testo ha anche un riferimento al commercio internazionale e come richiesto dalla Cina "riafferma che le misure per combattere il cambiamento climatico, incluse quelle multilaterali, non dovrebbero costituire uno strumento arbitrario o ingiustificabile di discriminazione o una restrizione al commercio internazionale mascherata".I Paesi riuniti nell'Amazzonia brasiliana hanno adottato la principale decisione della conferenza sul clima delle Nazioni Unite (Cop30), senza la famosa tabella di marcia per l'uscita dalle energie fossili richiesta dagli europei e dai loro alleati. Il giorno precedente, ultimo giorno ufficiale dei negoziati, il progetto di testo trasmesso dalla presidenza della Cop30 aveva provocato l'esasperazione di diversi Paesi, tra i quali gli europei e la Colombia.aveva sottolineato che senza un chiaro riferimento nell'accordo a un'uscita graduale dalle energie fossili (già concordata a Dubai due anni fa, ma poi accantonata) nessun accordo sarebbe stato possibile.Ilha dichiarato prima della plenaria che l'Ue non si sarebbe opposta alla bozza di accordo. "Non nascondiamo che avremmo preferito di più, e maggiore ambizione su tutti i fronti", ma "dobbiamo sostenerlo perché, almeno, ci porta nella giusta direzione", ha detto. Durante la plenaria di chiusura, tendendo la mano ai numerosi insoddisfatti, ilha comunque annunciato che guiderà personalmente due tabelle di marcia per tutta la durata della sua presidenza (fino alla prossima conferenza, fine 2026): una sull'uscita dalle energie fossili e una sulla deforestazione.si sono già svolte da parte delle organizzazioni ambientaliste in tutto il mondo. In Italia gli attivisti hanno colorato di verde fontane in diverse città di Italia e il canal Grande a Venezia.