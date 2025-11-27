Milano 9:43
Piazza Affari: positiva la giornata per Avio

Piazza Affari: positiva la giornata per Avio
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, in guadagno del 2,72% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Avio, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Avio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24,12 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25,07. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 23,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
