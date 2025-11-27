Piazza Affari: positiva la giornata per Avio

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda aerospaziale italiana
, in guadagno del 2,72% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Avio
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Avio
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24,12 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25,07. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 23,68.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)