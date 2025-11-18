Cembre, Banca Akros alza target price e conferma "Neutral"

(Teleborsa) - Banca Akros
ha confermato a "Neutral
" la raccomandazione sul titolo Cembre
, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazioni, incrementando il target price
a 67 euro per azione
(dai precedenti 51 euro).
Gli analisti hanno evidenziato che secondo le loro stime l'azienda ha raggiunto una posizione di leadership
in Italia e quote di mercato significative in Europa, sottolineando inoltre che si tratta anche di uno dei principali produttori mondiali di utensili (meccanici, pneumatici e idraulici) per l'installazione di connettori e il taglio di cavi.
Banca Akros ha poi riportato che Cembre sta aprendo un nuovo stabilimento di produzione di connettori
vicino agli impianti esistenti di 15.000 mq per un investimento totale di 42 milioni di euro (di cui 5 milioni di euro sono sovvenzioni statali) che dovrebbe consentire di raddoppiare la capacità produttiva
esistente e migliorare la sua redditività
una volta che sarà operativo (si prevede entro la prima metà del 2026).
"I risultati del terzo trimestre hanno mostrato un aumento delle vendite
del 7,4%. Considerando che la società ha registrato un +4% nel primo semestre 2015 e ha comunicato un +3,2% nel periodo gennaio-agosto, ovvero un andamento sostanzialmente stabile nei mesi di luglio e agosto, stimiamo una forte ripresa nominale a settembre di circa il 20%", hanno sottolineato gli analisti che hanno deciso quindi di perfezionare le loro previsioni per il 2025, lasciando invariata la previsione di vendita del +5%, ma riducendo il margine EBITDA rettificato dal 30,8% al 29,9%.
"Nel 2026e e nel 2027e, per riflettere i probabili benefici sulle vendite e sulla leva operativa, aumentiamo le vendite dal 5% al 6% e aumentiamo il margine EBITDA
rettificato di 40 pb nel 2026e e di 70 pb nel 2027e. In definitiva, riduciamo l'EPS nel 2025e dell'1% e lo aumentiamo del 3% nel 2027e", hanno aggiunto.