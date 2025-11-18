Cembre, Banca Akros alza target price e conferma "Neutral"

Cembre

(Teleborsa) -ha confermato a "" la raccomandazione sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazioni, incrementando il(dai precedenti 51 euro).Gli analisti hanno evidenziato che secondo le loro stime l'azienda ha raggiunto una posizione diin Italia e quote di mercato significative in Europa, sottolineando inoltre che si tratta anche di uno dei principali produttori mondiali di utensili (meccanici, pneumatici e idraulici) per l'installazione di connettori e il taglio di cavi.Banca Akros ha poi riportato che Cembre sta aprendo unvicino agli impianti esistenti di 15.000 mq per un investimento totale di 42 milioni di euro (di cui 5 milioni di euro sono sovvenzioni statali) che dovrebbe consentire di raddoppiare laesistente e migliorare la suauna volta che sarà operativo (si prevede entro la prima metà del 2026)."I risultati del terzo trimestre hanno mostrato undel 7,4%. Considerando che la società ha registrato un +4% nel primo semestre 2015 e ha comunicato un +3,2% nel periodo gennaio-agosto, ovvero un andamento sostanzialmente stabile nei mesi di luglio e agosto, stimiamo una forte ripresa nominale a settembre di circa il 20%", hanno sottolineato gli analisti che hanno deciso quindi di perfezionare le loro previsioni per il 2025, lasciando invariata la previsione di vendita del +5%, ma riducendo il margine EBITDA rettificato dal 30,8% al 29,9%."Nel 2026e e nel 2027e, per riflettere i probabili benefici sulle vendite e sulla leva operativa, aumentiamo le vendite dal 5% al 6% e aumentiamo ilrettificato di 40 pb nel 2026e e di 70 pb nel 2027e. In definitiva, riduciamo l'EPS nel 2025e dell'1% e lo aumentiamo del 3% nel 2027e", hanno aggiunto.