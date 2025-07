Prysmian, accordo con E.ON per fornitura cavi bassa e media tensione in Germania

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ed, una delle maggiori aziende elettriche europee, hanno siglato un. Questi cavi saranno integrati nella rete elettrica tedesca per supportare l'espansione dell'energia eolica e solare, la diffusione dei veicoli elettrici e delle pompe di calore, nonché il collegamento di sistemi di accumulo a batteria e di data center.L'accordo fa parte di un'importante, del valore di oltre 6 miliardi di euro, per modernizzare la rete elettrica tedesca e accelerare la transizione energetica del Paese.Gli sforzi congiunti di Prysmian ed E.ON si concentrano fortemente sulla sostenibilità, utilizzandoe sfruttando la produzione in Europa, principalmente negli stabilimenti Prysmian situati in Germania (Schwerin), Ungheria (Balassagyarmat) e Romania (Slatina)."Le reti elettriche sono fondamentali per la transizione energetica e Prysmian è pronta a supportare l'Europa a soddisfare l'urgente necessità di sviluppare infrastrutture intelligenti per integrare le fonti rinnovabili, installare pompe di calore, sistemi di accumulo domestico e stazioni di ricarica, garantendo forniture energetiche sostenibili, sicure e accessibili", ha detto"I cavi sono tradizionalmente - e continueranno ad essere - uno dei requisiti tecnologici più importanti per la rete - ha commentato- In qualità di protagonisti della transizione energetica, diamo impulso all'espansione sostenibile dell'infrastruttura necessaria alla trasformazione, senza perdere di vista l'accessibilità economica. Siamo entusiasti di sviluppare soluzioni innovative per i cavi insieme a Prysmian e di metterle in pratica. Questo rafforza la creazione di valore in Europa e sostiene la competitività del territorio".