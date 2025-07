Assicurazioni italiane in buona salute: portafogli concentrati mitigati da forte capitalizzazione

(Teleborsa) - Nel 2024, isono ammontati a 151,4 miliardi di euro, con unrispetto al 2023, con le compagnie assicurative italiane che hanno registrato un ROE consolidato del 15,5% nel 2024, che ha beneficiato del. Inoltre, lee compagnie assicurative italiane hanno registrato una solida capitalizzazione, come dimostrato da un indice Solvency II del 260% alla fine del 2024. Lo si legge in unDBRS, che riprende i dati dell'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) pubblicati lo scorso 2 luglio 2025."Le compagnie assicurative italiane hanno registrato una redditività molto solida, sostenuta principalmente dalla crescita dei premi sia nel settore vita che in quello danni e dal miglioramento della redditività sottoscrittiva nel settore danni - viene fatto notare - A nostro avviso, ciòdelle compagnie assicurative italiane e riteniamo che siano in grado di beneficiare delle opportunità di crescita del mercato nel 2025"."Confermiamo la nostra convinzione che le compagnie assicurative italiane continueranno a registrare buone performance nel 2025. La solida redditività contribuirà positivamente alla generazione di capitale, portando a un ulteriore rafforzamento dei già solidi livelli di solvibilità delle compagnie assicurative italiane - afferma Mario De Cicco, Vice President, Global Insurance and Pension Ratings, di Morningstar DBRS - A nostro avviso, il settore è".Morningstar DBRS fa notare che idi investimento delle compagnie assicurative italiane sono, con quasi la metà del totale degli asset investiti (esclusi gli investimenti associati a polizze unit-linked e index-linked, il cui rischio è a carico degli assicurati) allocato in obbligazioni sovrane (47,2% alla fine del 2024). Inoltre, una parte significativa del portafoglio è investita in titoli liquidi e prontamente negoziabili, tra cui altre obbligazioni (19,6% del totale delle attività investite), azioni di fondi comuni di investimento (14%) e azioni quotate (1%). Un ulteriore 14% è investito in società partecipate. Le attività ad alto rischio, tra cui azioni non quotate, immobili e crediti strutturati, rappresentavano solo il 4% del totale delle attività investite.D'altro canto, viene osservato che lae di altre obbligazioni emesse da emittenti nazionali, esponendo le compagnie a una possibile volatilità del mercato. Secondo Morningstar DBRS, questo è mitigato dalla forte capitalizzazione delle compagnie assicurative italiane, come dimostrato da un indice di Solvency II del 260% alla fine del 2024, in linea con l'anno precedente. Il rapporto Solvency II medio delle compagnie assicurative italiane alla fine del 2024 era superiore a quello di quasi tutti i grandi mercati assicurativi europei, ad eccezione della Germania (287% alla fine del 2024).