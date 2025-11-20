Eurozona, BCE: come le assicurazioni possono amplificare gli shock sui titoli di Stato

(Teleborsa) - Secondo l'ultimodella, il bilancio delledell’area euro è diventato nel tempo meno liquido e più sensibile alle condizioni di mercato, pur mantenendo una forte dipendenza dai titoli di Stato, in particolare domestici. Gli autori – Stefano Corradin, Alessandro Fontana, Christian Kubitza e Angela Maddaloni – evidenziano come queste dinamiche possano amplificare lanei mercati obbligazionari, soprattutto in presenza diLe assicurazioni rappresentano uno dei maggiori investitori istituzionali del sistema finanziario europeo, gestendo asset pari a circa un terzo del settore bancario. Negli ultimi anni hanno affrontato due: il lungo periodo di tassi bassi, che ha penalizzato la redditività dei prodotti vita con rendimenti garantiti, e il crescente impatto dei rischi catastrofali sul comparto property & casualty, sempre più centrale come "prima linea di difesa" economica contro gli eventi climatici estremi.La ricerca mostra che, pur diversificando verso asset alternativi e meno liquidi come private debt, real estate, infrastrutture e private equity, le compagnie – soprattutto– hanno mantenuto un marcatonei portafogli di. Tale preferenza è legata anche ae alla, che considera i governativi dell’area euro come attività a rischio zero.Esaminando i dati relativi alletra il 2013 e il 2023, gli autori rilevano che, per far fronte a grandi richieste di risarcimento, le compagnie tendono a, in particolare a breve scadenza, anziché ricorrere a. Nei Paesi con maggiore home bias, questi episodi si associano a temporanei aumenti dei rendimenti sovrani, evidenziando un possibiledegli shock dalle assicurazioni ai mercati del debito pubblico.La BCE ha sottolineato che l’integrazione deitramite lapotrebbe ridurre questi rischi, favorendo una maggiore diversificazione dei portafogli e attenuando gli effetti amplificativi degli shock naturali sui mercati sovrani.