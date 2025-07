Liberi professionisti, le vacanze sono un miraggio: otto su dieci non staccano mai

(Teleborsa) -: sono le ferie dei lavoratori in, più in generale, dall’intero sistema lavoro. Le ferie sono ritenute importanti, se non fondamentali, dpreferisce restare in Italia, il mare è la meta preferita per rigenerarsi e la casa vacanza la soluzione abitativa più utilizzata. Poco più della metà, il 53%, dichiara tuttavia di non riposare abbastanza giorni per rendere al meglio delle possibilità durante l’anno.scattata dalla tech company Fiscozen, che ha intervistato oltre 1200 liberi professionisti per inquadrare lo spazio e il valore dati al riposo nella vita di chi ha scelto di non lavorare come dipendente. In controtendenza rispetto all’immaginario, che vede il libero professionista in ferie per lunghi periodi e più volte nel corso dell’anno, dall’indagine emergere che il 34% fa meno di 15 giorni di vacanze su dodici mesi, il 49% tra i 15 e i 30 giorni e solo il 17% supera i 30 giorni. Pochi giorni e poco ristoratori: quando in vacanza, solamente il 19% riesce a staccare completamente dal lavoro, il restante 81% controlla quotidianamente email e telefono, mantenendo una certa reperibilità, oppure continua a lavorare, anche se a regime ridotto. Un lavoratore in Partita iva su quattro, inoltre, ha l’abitudine di non comunicare il periodo di vacanza, nonostante questa venga rispettata dai clienti nel 55% dei casi, anticipando o posticipando consegne e richieste. La quasi metà restante, anche se informata dell’assenza, contatta comunque i professionisti facendo leva sul fatto che si tratti di richiesteviene per i lavoratori dipendenti. Ma prima o poi tutti i liberi professionisti si trovano a fare i conti con le conseguenze, economiche e mentali, di non aver organizzato il proprio tempo in modo sostenibile. Alla fine è una questione di stile di vita: puoi scegliere quello che preferisci, ma non puoi ignorare l’impatto che ha sul tuo lavoro” —, CEO e co-founder di Fiscozen.