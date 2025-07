Auto, mercato europeo stagnante nel primo semestre (-0,9%): a giugno il calo è del 5,1%

(Teleborsa) - Secondo i dati diffusi oggi da, nel complesso dei Paesi dell’Unione europea allargata all’EFTA e al Regno Unito, a giugno le immatricolazioni di auto ammontano a 1.243.732 unità, il 5,1% in meno rispetto a giugno 2024. Nei primi sei mesi del 2025, i volumi immatricolati raggiungono 6.815.320 unità, in calo dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. "Il settore automotive europeo sta affrontando una situazione di estrema difficoltà che a nostro avviso la Commissione e l'Europarlamento non colgono nella sua drammaticità", ha commentato, Presidente di ANFIA."La diagnosi dei gravi problemi che affliggono il settore è stata proposta con chiarezza e lucidità nel rapporto Draghi ormai da quasi un anno; da quel momento, oltre all'apprezzamento del rapporto e del suo contenuto relativamente all' automotive, nulla di concreto è successo. Negli ultimi 12 mesi non abbiamo visto purtroppo misure tangibili in grado di invertire la rotta, mentre, al contrario, si sono aggiunti temi esterni all'Europa quali l'onda montante delle importazioni dalla Cina e la politica daziaria americana", ha aggiunto Vavassori."È sotto gli occhi di tutti la crisi che in tutta Europa sta coinvolgendo aziende grandi e piccole del nostro settore e, ai circa 100.000 posti di lavoro persi lo scorso anno, se ne stanno aggiungendo molti di più nell'anno in corso. Lanciamo quindi, nuovamente, un appello risoluto e ultimativo alla politica tutta italiana ed europea perché finalmente si concretizzi in tempi rapidissimi la cura per fermare questa emorragia occupazionale e di competenze che riguarda oltre il 7% del PIL europeo, 400 miliardi di gettito fiscale, il 30% della ricerca privata annuale europea e oltre 13 milioni di posti di lavoro – ha concluso il presidente di Anfia –. La revisione del regolamento CO2 non è più un'opzione, né deve essere una semplice promessa verbale: deve diventare un fatto entro la fine di settembre".A giugno, soltanto due dei cinque major market (incluso UK) si mantengono in crescita:+15,2% lae +6,7% il. In flessione a doppia cifra, invece, l’Italia (-17,4%), complice il confronto con un ottimo giugno 2024 per effetto degli incentivi, e la Germania (-13,8%), dove il mese di giugno 2024 aveva beneficiato dell’effetto dell’applicazione a tutte le nuove auto immatricolate in UE, a partire dal 7 luglio 2024, del Regolamento europeo 2019/2144, General Safety Regulation 2, con un’anticipazione delle immatricolazioni in vista di questa scadenza. La Francia, infine, chiude a -6,7%. A fronte di questi risultati, la chiusura del primo semestre del 2025 è poco sotto i livelli dello scorso anno.Nell’area UE+EFTA+UK, dal punto di vista delle alimentazioni, arisultano in crescita sia le(+14,5%, con il 19,2% di quota) che le(+37,7% con il 9,5% di quota) e le(+5,3%, con il 33,6% di quota). Nel complesso, sono state immatricolate 775.052 vetture elettrificate, che rappresentano, insieme, il 62,3% del mercato. Le auto ricaricabili (BEV e PHEV) raggiungono insieme il 28,8% di quota. Se consideriamo i soli 5 major market, le vendite diammontano invece a 224.425 unità a giugno, in aumento del 22,7% e con una quota del 25,8% sull’immatricolato totale dei cinque Paesi. In, i volumi totalizzati a giugno 2025 si attestano a 132.320 unità (-17,4%). Nei primi sei mesi del 2025, le immatricolazioni complessive ammontano a 855.028 unità, con un calo del 3,6% rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2024.Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per, le autovetture achiudono giugno in calo del 26,5%, con una quota di mercato del 23,7%. In flessione anche le autovetture(-34,4% su giugno 2024), con una market share del 10,3%. Nel semestre, le immatricolazioni di auto a benzina sono in calo del 17,2% (26,1% di quota) e continua il trend negativo delle auto diesel (-32,2% e 10,2% di quota nel periodo). Lerappresentano il 56,4% del mercato di giugno e il 54,6% nel cumulato, con volumi in calo nel mese (-7,2%) e in aumento nel cumulato (+14,8%). Tra queste, lecalano del 7,2% nel mese, con una quota di mercato del 43,2%, mentre nel cumulato risultano in crescita del 10%, con una market share del 44,2%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili decrementano del 7,1% nel mese (quota di mercato: 13,2%) e crescono del 40,7% nel semestre (con market share al 10,5%).Nel dettaglio, lehanno una quota del 6% e calano del 40,4% nel mese. In aumento, al contrario, le ibride plug-in: +74,2%, con il 7,2% di quota del mercato nel mese. Nel cumulato dei sei mesi, sia le BEV che le PHEV risultano in aumento, rispettivamente +28% (quota: 5,2%) e +56,3% (quota: 5,2%).Infine, lerappresentano il 9,5% dell’immatricolato di giugno, interamente composto da autovetture Gpl (-22% su giugno 2024). A gennaio-giugno 2025, le autovetture Gpl risultano in calo del 3,6% (quota: 9%) e, considerando la totalità delle alimentate a gas, si registra un calo del 5%.