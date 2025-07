Digital Bros, significativo interesse per nuovo videogioco ma emerse problematiche tecniche

Digital Bros

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan, ha fornito un aggiornamento in merito al, avvenuto in data odierna nelle versioni per PC, console e per il servizio in abbonamento XboX Game Pass.Il gioco ha registrato "unda parte del pubblico internazionale, posizionandosi alla prima posizione nelle classifiche di vendita sul marketplace per personal computer Steam già prima del lancio ufficiale, e ha fatto registrare oltre 130.000 giocatori connessi contemporaneamente", si legge in una nota. Tuttavia, "una parte degli utenti ha riscontrato dellelegate principalmente all'ottimizzazione del gioco, in particolare sulla piattaforma Steam".Digital Bros, insieme allo sviluppatore Lenzee Chengdu Lingze Technology e ai partner locali, staemerse. Un primo aggiornamento correttivo è previsto a breve, volto a migliorare le prestazioni complessive.Il gruppo rimane convinto che Wuchang: Fallen Feathers rappresenti "un, in grado di apportare importanti risultati nel presente esercizio e nella strategia a medio-lungo termine", viene sottolineato.