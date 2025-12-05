Warner Bros Discovery: Netflix vince la gara, beffate Paramount e Comcast

(Teleborsa) - Warner Bros Discovery
(WBD) ha avviato trattative esclusive con Netflix
per la vendita delle attività di streaming e degli studi del leggendario gruppo hollywoodiano. Lo ha riportato l'agenzia Bloomberg
che cita persone vicine al processo di vendita, indiscrezione confermata anche dal Wall Street Journal e dal New York Times.
Nell'ultima settimana, Netflix
ha alzato la sua offerta per Warner Bros Discovery con l'obiettivo di battere la rivale Paramount,
che vorrebbe mettere le mani anche sulle reti via cavo Cnn e Tnt, e Comcast,
interessata invece come Netflix s
olo a una parte degli asset di Warner Bros Discovery.
Beffata, dunque, Paramount,
guidata da David Ellison e sostenuta dal padre miliardario Larry, che secondo alcuni osservatori di Hollywood partiva favorito. Netflix ha però presentato una seconda offerta principalmente in contanti per le attività di intrattenimento e streaming di Warner Bros e sta lavorando per assicurarsi un finanziamento da decine di miliardi per portare a termine l'operazione, dalla quale - se andasse in porto - uscirebbe certamente rafforzata.
Da segnalare che l'offerta di Netflix sta generando resistenza all’interno di Hollywood: di recente, James Cameron, regista di Titanic oltre che della serie Avatar, ha ammonito rispetto al fatto che la vendita di Warner Bros al colosso dello streaming scatenerebbe "una perdita catastrofica di valore a lungo termine"
per l’industria. Ma non è il solo, in tanti hanno mostrato perplessità, come emerge da diverse indiscrezioni di stampa.