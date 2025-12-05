Warner Bros Discovery: Netflix vince la gara, beffate Paramount e Comcast

(Teleborsa) -(WBD) ha avviato trattative esclusive conper la vendita delle attività di streaming e degli studi del leggendario gruppo hollywoodiano. Lo ha riportato l'agenzia Bloomberg che cita persone vicine al processo di vendita, indiscrezione confermata anche dal Wall Street Journal e dal New York Times.Nell'ultima settimana,ha alzato la sua offerta per Warner Bros Discovery con l'obiettivo di battere la rivaleche vorrebbe mettere le mani anche sulle reti via cavo Cnn e Tnt,interessata invece comeolo a una parte degli asset di Warner Bros Discovery.Beffata, dunque,guidata da David Ellison e sostenuta dal padre miliardario Larry, che secondo alcuni osservatori di Hollywood partiva favorito. Netflix ha però presentato una seconda offerta principalmente in contanti per le attività di intrattenimento e streaming di Warner Bros e sta lavorando per assicurarsi un finanziamento da decine di miliardi per portare a termine l'operazione, dalla quale - se andasse in porto - uscirebbe certamente rafforzata.Da segnalare che l'offerta di Netflix sta generando resistenza all’interno di Hollywood: di recente, James Cameron, regista di Titanic oltre che della serie Avatar, ha ammonito rispetto al fatto che la vendita di Warner Bros al colosso dello streaming scatenerebbe "per l’industria. Ma non è il solo, in tanti hanno mostrato perplessità, come emerge da diverse indiscrezioni di stampa.