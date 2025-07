Edison, ricavi 1° semestre in crescita del 30% e EBITDA in calo

Edison

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre del 2025 con, per effetto dei maggiori volumi di energia prodotti e venduti (vendite energia elettrica +33%, gas +18%) e dell’aumento del prezzo medio dell’elettricità del +27,9% e del gas del +38,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. La domanda di energia elettrica in Italia nel primo semestre 2025 è pressoché stabile, a 152,5 TWh (+0,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Sul fronte dei prezzi, nel semestre il Prezzo Unico Nazionale (PUN) si attesta su un valore medio di 119,5 euro/MWh (+27,9%) rispetto a 93,5 euro/MWh dello stesso periodo dello scorso annosi attesta a 736 milioni di euro,rispetto ai 967 milioni di euro del primo semestre 2024, a causa di una dinamica di mercato che ha offerto minori opportunità di ottimizzazione del portafoglio gas a lungo termine e ad una normalizzazione dei volumi di produzione rinnovabili. Ilè pari a 302 milioni di euro da 338 milioni di euro nel primo semestre del 2024 ed include ammortamenti per 257 milioni di euro e oneri non ricorrenti per 188 milioni di euro legati alle attività di rigenerazione territoriale.Il Gruppo ha chiuso il primo semestre 2025 con unrispetto a 221 milioni di euro dello stesso periodo del 2024.registra undi euro rispetto al debito di 313 milioni di euro del 31 dicembre 2024, per effetto dei robusti flussi di cassa operativi, della dismissione di Edison Stoccaggio (incasso pari a 565 milioni di euro) e di altri asset non strategici come la centrale termoelettrica di Sesto San Giovanni.Nel corso del primo semestre, il Gruppo Edison harispetto allo stesso periodo del 2024, per sostenere in particolare lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile con circa 500 MW di cantieri attualmente aperti in Italia nei settori fotovoltaico ed eolico, per accrescere la presenza territoriale e prossimità ai clienti di Edison Energia e lo sviluppo delle attività nel biometano.Quanto all'outlook, sulla base dei risultati del primo semestre, il Gruppo Edison per il 2025 stima uninizialmente prevista tra 1,2 e 1,4 miliardi di euro.