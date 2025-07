STMicroelectronics: ricavi semestre in calo del 21%, titolo giù in Borsa

STMicroelectronics

(Teleborsa) -il primo semestre 2025 con una. I ricavi netti si sono attestati arispetto ai 6,6 miliardi di dollari del primo semestre del 2024. Il margine lordo si attesta al 33,5% e la perdita operativa è pari a 130 milioni di dollari ed include 198 milioni di dollari di oneri di svalutazione, costi di ristrutturazione e altri costi di dismissione.di dollari, contro l'utile netto odi 865 milioni registrato nello stesso periodo del 2024.Nel, STM ha registratodi dollari, un margine lordo del 33,5% una perdita operativa di 133 milioni, che include oneri e svalutazioni per 190 milioni. Ladel periodo è pari a"I ricavi netti del secondo trimestre hanno superato il punto medio delle nostre previsioni di business, trainati da maggiori ricavi nei settori dell'elettronica personale e industriale, mentre il settore automobilistico è stato leggermente al di sotto delle aspettative. Il margine lordo è stato in linea con il punto medio delle nostre previsioni di business", ha commentato, President e CEO di STM."Le nostreprevedono un, in calo del 2,5% su base annua e in aumento del 14,6% su base sequenziale; il margine lordo dovrebbe attestarsi a circa il 33,5%, inclusi circa 340 punti base di oneri per capacità produttiva inutilizzata", ha anticipato Chery, aggiungendo "sebbene prevediamo che i ricavi del terzo trimestre mostrino una solida crescita sequenziale che consenta un continuo miglioramento su base annua, continuiamo a operare in un contesto macroeconomico incerto. Alla luce di questi fattori esterni, le nostrerimangono ile l'esecuzione del nostro programma aziendale per rimodellare la nostra presenza produttiva e ridimensionare la nostra base di costi globale".A seguito della pubblicazione dei risultati semestrali, le azioni STM sono arrivate a perdere il 12% alla Borsa di Milano e Pparigi, ma nella tarda mattinata si sono stabilizzate a 24,28 euro, con una discesa di circa il 10%.