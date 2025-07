Thales Alenia Space, ordine da GovSat per satellite per telecomunicazioni per Difesa

SES

(Teleborsa) -, una joint venture pubblica-privata tra il Governo del Lussemburgo e l'operatore satellitare leader mondiale, insieme a Thales Alenia Space, una joint venture tra(67%) e(33%), ha annunciato la firma di un, denominato GovSat-2.Operante in bande di frequenza X, Ka e UHF, il satellite fornirà servizi di telecomunicazione sicuri e a prova di interferenze per la difesa del Lussemburgo e dei suoi partner. Il satellite sarà realizzato sulla. In qualità di primo contraente, Thales Alenia Space sarà responsabile della progettazione, realizzazione, collaudo e consegna del satellite. GovSat-2 avrà una vita operativa in orbita superiore ai 15 anni.Il satellite sarà(il finanziamento da parte della Direzione della Difesa lussemburghese è soggetto all'approvazione parlamentare del relativo disegno di legge).