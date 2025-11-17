Spazio, lanciato il satellite oceanografico europeo Sentinel-6B grazie a un razzo di SpaceX

Thales

Leonardo

(Teleborsa) - Ilper l'osservazione della Terra è statodalla base statunitense Vandenberg Space Force Base (VSFB), in California, a bordo di un vettore a razzo, una joint venture tra(67%) e(33%), haTT&C1 in banda S per il Sentinel-6B, realizzato da Airbus Defence & Space in qualità di prime contractor per l'Agenzia Spaziale Europea (ESA).Per un anno, Sentinel-6B, lanciato a novembre 2020, per calibrare le due missioni prima di sostituire il suo predecessore. La missione gold-standard del radioaltimetro assicurerà la continuità dei dati del livello dei mari fino ad almeno il 2030."Sono lieto di assistere a questo lancio di successo del satellite Sentinel-6B, che assicurerà una continuità di fornitura dei dati topografici degli oceani ad alta precisione, fondamentali per il rilevamento dei cambiamenti climatici e per proteggere le comunità costiere - ha dichiarato- I team di Thales Alenia Space, che sono stati determinanti per il successo delle missioni satellitari altimetriche fin dal principio, possono essere orgogliosi di questo risultato recente che riflette una collaborazione internazionale di eccellenza nel campo dell'oceanografia spaziale".Con una massa di lancio di circa 1,2 tonnellate, Sentinel-6B, a un'altitudine di 1.336 km e con un'aspettativa di vita pari a 7 anni.Sebbene faccia parte della famiglia di missioni Copernicus dell'Unione europea, Sentinel-6 è il, che coinvolge la Commissione europea, l'ESA, la NASA, Eumetsat e la NOAA, con il supporto aggiuntivo dell'agenzia spaziale francese CNES."La collaborazione tra i partner è fondamentale per una missione come Sentinel-6, e il mio ringraziamento va a tutti coloro che sono coinvolti nello sviluppo, nel lancio e nella gestione di questo satellite eccezionale, che segue le orme del primo Sentinel-6, Michael Freilich - ha detto la- Questo risultato dimostra cosa si può realizzare quando agenzie e industrie internazionali lavorano insieme per un obiettivo comune. Sentinel-6B garantirà la continua raccolta di dati ad alta precisione necessari per comprendere i cambiamenti climatici, salvaguardare i nostri oceani e supportare le decisioni che proteggono le comunità costiere in tutto il mondo".