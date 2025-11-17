Milano 14:19
43.761 -0,53%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:19
9.674 -0,25%
Francoforte 14:19
23.712 -0,69%

Parigi: risultato positivo per Thales

Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, in guadagno del 2,13% sui valori precedenti.
