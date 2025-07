Avio sfonda quota 700 milioni di market cap su trattative per lanci spaziali da USA

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha toccato nuovi massimi storici nella seduta odierna, con una capitalizzazione salita sopra quota 700 milioni di euro, dopo che Bloomberg ha scritto che la società di Colleferro è iL'azienda ha discusso la possibilità con funzionari del Dipartimento di Stato, del Dipartimento del Commercio e della Federal Aviation Administration, hanno affermato le fonti citate. Se approvata, l'azienda probabilmente investirà innegli Stati Uniti - una clausola dell'amministrazione Trump, hanno aggiunto.L'articolo afferma che i lanci dalla Virginia aiuteranno Avio amentre sviluppa la tecnologia per i razzi della classe Vega; ciò consentirebbe inoltre ad Avio di stabilire una presenza di lancio negli Stati Uniti, il più grande mercato mondiale per le missioni spaziali commerciali. Avio non prevede di competere per contratti di sicurezza nazionale, secondo Bloomberg.Avio attualmente lancia i suoi missili Vega C. Si prevede che il tasso di lancio raggiungerà 3/4 missili nel 2025, per poi salire a 6 all'anno nel giro di pochi anni. Il portafoglio ordini del Vega C è attualmente di 16 lanci.L'iniziativa "aprirebbe nuove opportunità negli Stati Uniti e", scrivono gli analisti di, aggiungendo che la notizia ha un impatto positivo, ma è difficile stimarne il potenziale impatto in questa fase.A metà seduta,si attesta a, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26,6 e successiva a 27,65. Supporto a 25,55.