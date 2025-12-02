NextGeo, Maffia: dimostrata subito la forte integrazione con Rana, guardiamo sempre nuovi target

(Teleborsa) - "Sicuramente nella prima pare dell'anno
abbiamo avuto una performance eccezionale, con un EBITDA e con un EBIT particolarmente elevati, al di sopra anche di quelle che erano le prospettive. Riconfermiamo sicuramente nel corso di quest'ulteriore semestre un livello importante di EBITDA, riconfermiamo le stime da parte degli analisti che ci seguono
. Quindi non abbiamo timori su questo punto". Lo ha detto a Teleborsa Giuseppe Maffia, CFO
di Next Geosolutions Europe
, in occasione dell'ottava edizione della "Mid & Small - Milan 2025"
, evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali.
"Si incrementano i volumi, le attività - ha proseguito - quindi anche il business, riconfermando tutte le aree in cui siamo presenti: l'interconnector, che è fortemente esplosivo e ancora in crescita, il settore delle wind farm, ma soprattutto anche tutte le altre aree di supporto alle ispezioni dei cavi, e l'entrata nel mondo del settore di Oil & Gas, sempre più forte, sempre più in incremento
, supportato da un backlog da parte dei principali operatori internazionali che è veramente storicamente il più elevato in assoluto".
"Grazie anche all'acquisizione del gruppo RANA Subsea
, siamo entrati fortemente all'interno del mercato del settore di Oil & Gas - ha detto Maffia - RANA ci permette di rafforzare e velocizzare quel processo di integrazione verso tutto il mondo anche dell'opex
, quindi ci spostiamo dal capex life cycle dei nostri clienti verso la parte opex, quindi maintenance. Ci spostiamo verso molto il supporto al mondo del maintenance, dell'operation e della parte di installazione".
"Abbiamo comunicato un importante progetto
con Saipem
e immediatamente abbiamo dimostrato la forte integrazione che c'è tra i due gruppi
e la forte integrazione che supportiamo nello sviluppare non soltanto l'attività del subsea, quindi del diving e quindi del mondo dei lavori sottomarini, ma anche quello dei servizi di survey geofisico e geotecnico che NextGeo invece mette in campo in qualità di leader, quindi nei top player europei - ha sottolineato il CFO - Si tratta di un progetto da 62 milioni, più le varie opzioni che è in corso in questo momento in Libia, con l'integrazione invece di 8 milioni e mezzo e varie opzioni ulteriori per il survey".
"Quindi NextGeo, allargando non soltanto il footprint verso i paesi del West Africa e Nord Africa, e verso chiaramente gli EAU (Emirati Arabi Uniti), quindi tutto il mondo comunque del Medio Oriente, allargando il livello e il gruppo chiaramente dei servizi, si conferma come un contractor molto più ampio
che può offrire una gamma di servizi molto più ampia verso il mercato sia delle rinnovabili ma anche certamente dell'Oil & Gas", ha aggiunto.
"L'integrazione è in fase di completamente sia da un punto di vista commerciale che da un punto di vista operativo e tecnico - ha detto Maffia - Stiamo integrando gli ambiti dei sistemi informativi, stiamo integrando i modelli e i team di lavoro, siamo integrando soprattutto l'offerta commerciale, quindi portando RANA verso il mondo del wind farm e nord-europeo, e noi spostandoci verso quello del subsea. Stiamo sempre guardando nuovi target, abbiamo vari dossier che sono continuativi
, perché è importante avere sempre un'attenzione rivolta alla possibilità di crescita sia di carattere organico che inorganico. Ci saranno sicuramente nuove attività e nuove sorprese nei prossimi tempi".(Foto: Giovanni Ricciardi)