Banca Generali, Mossa: cresciuti nonostante incognite geopolitiche e dinamiche del risiko

(Teleborsa) - "Nonostante il peso delle incognite geopolitiche che, come visto invitano ad una maggiore cautela soprattutto la clientela private ed istituzionale sui mercati, e l'incertezza sulle dinamiche del risiko bancario che ci vede coinvolti, siamo, grazie alla spinta del risparmio gestito". Lo ha detto l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di, commentando i risultati del primo semestre 2025 "Una ulteriore conferma della resilienza e della sostenibilità del nostro modello di business incentrato sulla qualità dei nostri banker che si sta ulteriormente rafforzando grazie all'ampliamento delle soluzioni - ha aggiunto - Stiamo infatti,interessati ad esplorare le opportunità offerte dal confronto con i servizi e le competenze esclusive di Intermonte, già integrata nel nostro modello di servizio"."Nel primo semestre abbiamo ancheper la Banca: la partnership connell'Insurebanking e l'integrazione dell'AI nell'operatività e nei processi commerciali della rete - ha detto Mossa - A settembre avremo la nostra Convention annuale in cui annunceremo importanti novità in ambito prodotti e servizi che daranno una spinta importante alla qualità della raccolta già a partire da ottobre. Guardiamo quindi con fiducia alla seconda parte dell'anno confermando il massimo impegno nell'attenzione a tutti gli stakeholders e nel raggiungimento degli ambiziosi target di crescita".