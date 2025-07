GVS, buyback per oltre 1,1 milioni di euro

GVS

Produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie,, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato Kepler Cheuvreux SA, ha comunicato che dal 21 al 25 luglio 2025, haal prezzo medio di 5,0451 euro, per unpari aA seguito degli acquisti sopra riportati, il totale delle azioni proprie detenute in portafoglio da GVS è di 1.044.462, pari approssimativamente allo 0,55% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, ilestende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 5,05 euro.