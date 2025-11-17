Milano 14:19
43.761 -0,53%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:19
9.674 -0,25%
Francoforte 14:19
23.712 -0,69%

Piazza Affari: andamento negativo per GVS

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che mostra un decremento del 2,54%.

La tendenza ad una settimana di GVS è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 4,152 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 4,317. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 4,482.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
