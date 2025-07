Banca Generali promossa dagli analisti, accordo insurebanking è "game changer"

Banca Generali

Generali

(Teleborsa) - E' pioggia di promozioni da parte degli analisti sul titolo diin scia alla comunicazione dei, dell'e dell') nell'Insurebanking, definito un "game changer".ha confermato il BUY su Banca Generali e alzato il target price a euro 62.0 (da euro 60.0). L'upgrade della valutazione è legata al potenziale legato all'accordo sull'insurebanking con. L'intesa consentirebbe da sola di raddoppiare le masse di Banca Generali a 10 anni. Il lancio del progetto risulta imminente nel quarto trimestre 2025 ma l'impatto è atteso crescere in modo graduale.Barclays ha inoltre rivisto al rialzo dell'1% le stime 2025 e del 5% quelle del 2026-2027 per riflettere la guidance su NII, l'update sulle PF, la risilienza delle banking fees e i maggiori costi.ha rivisto la raccomandazione ad Accumulate (da Neutral) con un prezzo obiettivo a euro 54.5.I numeri del secondo trimestre sono in linea con le attese e per lo più impattati dalle minori performance fees. "Il tema più rilevante è stata la presentazione dell'accordo con Alleanza", spiegano gli analisti. "L'accordo è considerato un game changer per Banca Generali sul fronte della raccolta attualmente stimata (euro 7mld annui nel periodo 2025-2027)". Il TP è stato alzato a euro 54.5 in linea con valutazione di Generali (euro 32.0) e i termini dell'offerta di Mediobanca.Le azioni di Banca Generali questa mattina limano dai massimi a causa di qualche presa di profitto ma